Prefeito destaca a importância dos Povos Indígenas e a valorização das comunidades em Aquidauana

Prefeito recebeu quadro em homenagem / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, destacou a importância dos Povos Indígenas em visitação às aldeias e comunidades de Aquidauana, nesta quarta-feira, dia 19 de abril. A data é um marco na história dos povos originários do Brasil, já que também houve a mudança da nomenclatura para Dia dos Povos Indígenas, extinguindo o chamado "Dia do Índio".

Visita às aldeias

Pela manhã, o prefeito Odilon visitou a Aldeia Limão Verde, na região do Distrito de Cipolândia. Logo após, seguiu até o Distrito de Taunay. Ele ainda percorreu as aldeias Imbirussu, Ypegue, Colônia Nova, Bananal e Água Branca.

A equipe de O Pantaneiro entrevistou o prefeito durante a passagem pela aldeia Água Branca, onde ele comentou sobre a importância dos Povos Indígenas e a valorização que recebem durante a gestão.

"Tivemos o prazer de visitar quase todas as aldeias indígenas de Aquidauana. Estou muito feliz de poder contribuir com a comunidade indígena. A gente faz uma gestão muito próxima a essa comunidade que tanto ajuda o município de Aquidauana."

O prefeito explicou ainda que ouviu todas as demandas e fez entregas. "Também viemos com soluções. Entregamos quadras de esportes, ampliação e reforma de escola e hoje é um dia muito especial para toda a comunidade indígena de Aquidauana, que contribui com a história, cultura e com o progresso de nossa cidade."

"Quero dizer a toda a comunidade indígena de Aquidauana o meu agradecimento e o quanto vocês são especiais para a nossa cidade. Fiquei muito feliz de comemorar o 19 de abril", finalizou o prefeito Odilon.

O chefe do Executivo ainda esteve na aldeia Ypegue, onde recebeu um quadro pintado por um indígena. Ele se emocionou bastante quando viu a imagem. No quadro está ele, Maria Elisa, Maria Clara sua filha, e sua mãe Maria Tereza (falecida no mês de março).

Também estiveram presentes os vereadores: Reinaldo Kastanha, Anderson Meireles, Sebastiãozinho Taboco, Everton Romero, Tião Melo, Marquinhos Taxista, Professor Clériton e Wezer Lucarelli.