Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 16:50

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

Encontro também contou com vereadores para apresentar sugestões e avaliar serviços pós-pandemia em Aquidauana

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

AGECOM

Na manhã desta quinta-feira (28), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu em seu gabinete os vereadores Renato Bossay e Wezer Lucarelli, acompanhados de uma comissão de psicólogos que atuam na rede pública municipal.

Durante a reunião, os profissionais apresentaram sugestões para aprimorar a atuação dos psicólogos e traçaram um panorama dos atendimentos oferecidos à população, avaliando especialmente os impactos pós-pandemia na saúde mental de moradores e servidores.

Leia Também

• 'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

• Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

• Prefeito discute novo projeto viário que ligará regiões do Pantanal

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, ouvir de perto os profissionais e conhecer o funcionamento dos serviços é essencial para que o Poder Público avance em ações que atendam às necessidades da população e apoiem os psicólogos na melhoria do atendimento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Projeto "Mixi Pé na Estrada" leva circo e palhaçaria a Piraputanga e Terenos

Saúde

Agentes de Saúde de Aquidauana recebem treinamento em Primeiros Socorros

Saúde

Boletim aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana

Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

MS confirma mais de 7 mil casos de dengue em 2025 e 17 mortes

Polícia Civil

Homem é preso por descumprir pena em Aquidauana

Publicidade

Polícia

TV é furtada em casa no Bairro Nova Aquidauana

ÚLTIMAS

Crescimento

População brasileira chega a 213,4 milhões de habitantes

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano

Polícia

Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo