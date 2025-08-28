Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

AGECOM

Durante a reunião, os profissionais apresentaram sugestões para aprimorar a atuação dos psicólogos e traçaram um panorama dos atendimentos oferecidos à população, avaliando especialmente os impactos pós-pandemia na saúde mental de moradores e servidores.

Na manhã desta quinta-feira (28), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu em seu gabinete os vereadores Renato Bossay e Wezer Lucarelli, acompanhados de uma comissão de psicólogos que atuam na rede pública municipal.

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, ouvir de perto os profissionais e conhecer o funcionamento dos serviços é essencial para que o Poder Público avance em ações que atendam às necessidades da população e apoiem os psicólogos na melhoria do atendimento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!