Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

Encontro também contou com vereadores para apresentar sugestões e avaliar serviços pós-pandemia em Aquidauana
AGECOM
Na manhã desta quinta-feira (28), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu em seu gabinete os vereadores Renato Bossay e Wezer Lucarelli, acompanhados de uma comissão de psicólogos que atuam na rede pública municipal.
Durante a reunião, os profissionais apresentaram sugestões para aprimorar a atuação dos psicólogos e traçaram um panorama dos atendimentos oferecidos à população, avaliando especialmente os impactos pós-pandemia na saúde mental de moradores e servidores.
Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, ouvir de perto os profissionais e conhecer o funcionamento dos serviços é essencial para que o Poder Público avance em ações que atendam às necessidades da população e apoiem os psicólogos na melhoria do atendimento.
