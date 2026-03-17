Prefeito e vereadores de Aquidauana defendem noÂ DNIT duplicaÃ§Ã£o da BR-262

As autoridades municipais solicitaram ao DNIT a duplicaÃ§Ã£o da rodovia e a implantaÃ§Ã£o de terceira faixa em trechos estratÃ©gicos / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Por mais segurança no trânsito, em defesa da vida e do desenvolvimento da região, prefeito e vereadores de Aquidauana estiveram em Brasília (DF) para tratar de uma das demandas mais urgentes da região: as melhorias na rodovia BR-262. A comitiva foi recebida no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para apresentar as principais reivindicações relacionadas à rodovia federal que corta o município.

Participaram da reunião o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Valter Neves, Genivaldo Montana, Ana Saravy, Juraci Jesus, Fred Frank, Sargento Cruz, Renato Bossay, Reinaldo Kastanha, Marquinhos Taxista e Nilson Pontim, além da primeira-dama Vera Lúcia.

Durante o encontro, as autoridades municipais solicitaram ao DNIT a duplicação da rodovia e a implantação de terceira faixa em trechos estratégicos, visando aumentar a segurança dos motoristas e melhorar o fluxo de veículos em uma via essencial para o escoamento da produção e para o turismo na região.

Após ouvir as solicitações, o diretor-executivo do DNIT informou que o projeto de duplicação da BR-262, no trecho entre Campo Grande e Aquidauana, já está em fase de elaboração. A informação representa um avanço significativo para a região, que aguarda há anos por melhorias estruturais na rodovia.

A rodovia BR-262 é uma via fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Aquidauana e cidades vizinhas, além de ser rota importante para o turismo no Pantanal e na Serra da Bodoquena. A duplicação e as melhorias na rodovia trarão mais segurança, agilidade no transporte e qualidade de vida para a população que depende diariamente da estrada.

A comitiva retornou a Aquidauana com a expectativa de que o projeto avance e as obras possam ser iniciadas nos próximos anos, consolidando o trabalho conjunto entre o município e o governo federal em prol do desenvolvimento regional.

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