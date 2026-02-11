Prefeito Mauro do Atlântico recebe diretor da Agraer, entrega títulos e alinha parcerias

Durante a reunião, um dos destaques foi a confirmação da próxima grande ação conjunta entre o município, a Agraer e o Incra
O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do alinhamento institucional para o desenvolvimento do setor primário / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu na última segunda-feira (10) uma agenda institucional de peso com a visita do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Fernando Luiz Nascimento. O encontro, realizado no gabinete municipal, teve como objetivo central estreitar parcerias e ampliar as ações de apoio aos agricultores familiares do município.
A comitiva da Agraer incluiu também o gerente de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento, Arnaldo Santiago Filho, o coordenador regional, Olcy Guilherme Pompeu Sanches, e a coordenadora técnica municipal, Simone Rodrigues Pereira Corrêa. A equipe apresentou ao prefeito um panorama dos projetos já existentes e das novas frentes de cooperação técnica disponíveis para serem implementadas em parceria com a Prefeitura.
Durante a reunião, um dos destaques foi a confirmação da próxima grande ação conjunta entre o município, a Agraer e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). No dia 20 de fevereiro, será realizada a entrega de 150 títulos definitivos de propriedade aos moradores dos Assentamentos Indaiás 1, 2, 3 e 4. A regularização fundiária representa um marco de segurança jurídica e cidadania para centenas de famílias que aguardam há anos pela documentação de suas terras.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do alinhamento institucional para o desenvolvimento do setor primário. "A agricultura familiar é uma das bases da nossa economia rural e influencia no giro comercial, pois grande parte dos hortifrutis são proveniente dos pequenos produtores, nossos fornecedores para a merenda escolar da REME. Essa parceria com a Agraer é fundamental para levar mais assistência, projetos e segurança jurídica às famílias do campo", afirmou.
O diretor-presidente Fernando Luiz Nascimento reforçou o compromisso do Governo do Estado com o município. "Viemos colocar a Agraer à disposição da Prefeitura de Aquidauana. Nosso objetivo é somar esforços, ampliar o atendimento aos produtores e fortalecer as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agrário", pontuou.
O encontro reafirma a sintonia entre as esferas municipal e estadual na busca por soluções concretas para o fortalecimento do agronegócio familiar, garantindo mais qualidade de vida no campo e fomentando a economia local.
