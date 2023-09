Prefeito Odilon recebe representantes da Pestalozzi e atletas da Escola Marechal

Na manhã desta sexta-feira (15), o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a coordenadora geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Prof. Fátima Midoguti Joia, acompanhada da comissão organizadora da 1ª Corrida Inclusiva de Aquidauana, composta pelos professores Igor Assis, Tatiane Valdez, Juliana Calderoni e Silvana Candelário.

A corrida é em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana.

Os representantes pestalozzianos fizeram oficialmente o convite ao prefeito Odilon para participar da 1ª Corrida Inclusiva, que será realizada neste sábado (16), com a largada em frente à Igreja Matriz.

Na oportunidade, a equipe da Pestalozzi também agradeceu o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) na realização do evento.

Na ocasião, o prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a equipe da Pestalozzi pelo ótimo trabalho feito a frente da Escola Especializada Mundo Feliz. “Vocês fazem um trabalho de excelência, prestando assistência às pessoas com deficiência em nosso município. Com certeza, esse trabalho da Pestalozzi aqui é referência no Estado. Recebam o meu carinho e parabéns pela gestão ao Sr. Nelson Scaff e toda equipe da Pestalozzi”, disse o prefeito Odilon.

Em seguida, o prefeito Odilon Ribeiro, juntamente com o vereador Clériton Alvarenga e o diretor-presidente da FEMA, Wellington Moresco, reuniu-se com os alunos da Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, do time de futsal, da faixa etária 12 a 14 anos.

Essa turma tem conquistado resultados expressivos em diversas competições, dentre elas, nos Jogos Escolares de MS e pela Copa da Federação de Esporte Escolar de MS(FEEMS).

Os alunos estavam acompanhados do professor Denner Elias Ferreira, responsável técnico da e equipe e da senhora Maria de Oliveira, representantes dos pais dos alunos/atletas que trouxeram os troféus e medalhas conquistados nas duas competições.

A participação da Escola Marechal nas competições tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município no transporte, quadra para treinamento e na logística dos jogos.

Na oportunidade, a equipe do Marechal solicitou apoio da prefeitura para disputar a Copa da FEEMS, no município de Chapadão do Sul. O prefeito Odilon, mais uma vez, se colocou à disposição para a prefeitura apoiar o time e celebrou com os alunos as recentes conquistas.

“Nossa gestão tem dado apoio substancial ao desporto escolar, compramos um ônibus novo, reformamos o poliesportivo, oferecemos as condições ideais para o bom rendimento de nossos alunos/atletas nas competições escolares que eles participam. Com isso e, claro, o grande trabalho que os professores fazem nos treinos com os alunos, os resultados são de excelência para o esporte escolar de Aquidauana”, finalizou o prefeito Odilon.

Confira as conquistas dos alunos da Escola Marechal Deodoro da Fonseca: campeão da 1ª fase da Copa FEEMS; campeão dos Jogos Escolares de MS; campeão da 2ª fase da Copa FEEMS; 3º lugar na Copa dos Campeões; e campeão da 3ª fase da Copa FEEMS.