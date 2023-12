Prefeito Odilon Ribeiro é o convidado especial do'O Pantaneiro Podcast' hoje, às 17h

Prefeito Odilon Riberio / Divulgação

Hoje, dia 13, às 17h, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, será o convidado especial do O Pantaneiro Podcast.

Com a responsabilidade de cuidar de uma população de pelo menos 46.803 pessoas, segundo dados do último censo em 2022, o prefeito Odilon tem enfrentado inúmeros desafios e desenvolvido projetos em prol do crescimento e bem-estar do município.

A transmissão será realizada ao vivo no canal do YouTube e na página do Facebook do jornal.