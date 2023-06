Prefeito Odilon Ribeiro é homenageado com a Comenda Visconde de Taunay

Prefeito de Aquidauana é homenageado com a Comenda Visconde de Taunay / Redes Sociais

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro foi homenageado na manhã desta segunda-feira, dia 26, com a Comenda Visconde de Taunay. A sessão solene de entrega da honraria aconteceu no Porto Canuto, em Anastácio. Local onde terminou a Retirada da Laguna, uma épica operação militar ocorrida em 1867, durante a Guerra da Tríplice Aliança.

A sessão solene é uma realização da Câmara Municipal de Anastácio em parceria com a Prefeitura de Anastácio e com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão Carlos Camisão de Aquidauana” e o Instituto Morro Azul.

A honraria é outorgada pelo município de Anastácio, concedida às pessoas e instituições que tenham relevante destaque na atuação em favor da educação, da história e da cultura.

Ao discursar sobre homenagem recebida, o prefeito Odilon ressaltou a importância histórica do evento.

“Me sinto feliz por essa honraria, vivemos em uma região rica histórica e culturalmente. Merece destaque a importância das forças militares na preservação da nossa história e deste fato, em especial. Em Aquidauana, nós também estamos valorizando muito a nossa história, investimos na educação e cultura do nosso município”, disse o prefeito Odilon.

Ainda em seu discurso, o prefeito Odilon sugeriu às instituições públicas, universidades e exército, que a história da Retirada da Laguna e marco de Porto Canuto podem ser incluídos como produto cultural e turístico a serem explorados.

“Este memorial e os outros que temos no itinerário da Retirada da Laguna na nossa região, podem e devem ser explorados para o fortalecimento do turismo de Aquidauana e Anastácio. Turismo histórico também é uma vertente a ser explorada na nossa região e os dois municípios, as universidades, o Exército e as instituições públicas podem trabalhar em conjunto para isso”, finalizou o prefeito Odilon.

Estiveram prestigiando o evento, os secretários municipais de Aquidauana Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Ronaldo Angelo (Planejamento), Paula Polini (Produção), Heber Seba (Procurador Jurídico), Neiva Brum (Gabinete), Vanderlei Mariano (Meio Ambiente), Patrícia Panachuki (Saúde), Rosy Ribeiro (Agecom), Wilsandra Béda (Educação), Youssef Saliba (Cultura e Turismo) e Selma Suleiman (diretora executiva do gabinete).

A sessão solene foi presidida pelo vereador Ademir Alves - presidente da Câmara de Anastácio, ladeado pelos vereadores: Manoel Luiz da Silva, Zeca da Farmácia, Aldo dos Santos, João Macalé e Joel Feta.

Inauguração

Dando continuidade as comemorações da Retirada da Laguna, será realizada na manhã desta terça-feira, dia 27, em Aquidauana, a inauguração do “Memorial da Paz”, em homenagem aos bravos heróis que lutaram na Guerra da Tríplice Aliança.

A cerimônia será às 8h30min, na praça da Igreja Matriz, em Aquidauana. Toda a população está convidada para participar.