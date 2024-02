Prefeito Odilon se reúne com ministro dos Povos Indígenas e discutem parcerias

Na manhã desta quinta-feira, 08, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita do ministro em exercício, Dr. Luiz Eloy Terena, do Ministério dos Povos Indígenas.

Eloy Terena, é aquidauanense, atua como secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas e está cumprindo agenda em Mato Grosso do Sul esta semana. Um dos seus compromissos de trabalho é a reunião com o prefeito Odilon Ribeiro, que teve como pauta central a parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Mistério dos Povos Indígenas, para futuras ações de promoção à qualidade de vida da comunidade indígenas aquidauanense.

O prefeito Odilon também aproveitou a reunião para solicitar apoio e recurso do Governo Federal e desse Ministério para obra de infraestrutura nas aldeias, investimentos e melhorias nos atendimentos da saúde indígena e criação de programa para gerar trabalho e renda nas aldeias.

"Solicitei o apoio do Ministério dos Povos Indígenas, aproveitando que o Dr. Eloy está aqui, sua cidade, para nos ajudarem na obra de pavimentação do Distrito de Taunay até às aldeias, isso levará desenvolvimento e mais qualidade de vida naquela região. Também sugeri a criação de um programa para geração de emprego e renda e, claro, também falei da necessidade de darem mais atenção à saúde indígena, que precisa e muito ser melhorada", explicou o prefeito Odilon.

Na reunião, o chefe do executivo foi informado pelo ministro em exercício, Dr. Eloy que, ele estará alinhando no ministério o envio de veículos 0km para atender às comunidades indígenas de Aquidauana e, trabalhará na implementação de parcerias e ações para as aldeias de Aquidauana.

"Agradeço a receptividade do prefeito Odilon e viemos nos colocar à disposição. Discutimos uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Prefeitura de Aquidauana para implementação de ações para as comunidades indígenas locais. Vamos avante!", afirmou Dr. Eloy Terena.

Ao final da reunião, o prefeito Odilon já convidou o Dr. Eloy para que venha com a comitiva do ministério participar das festividades em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, em Abril, nas aldeias de Aquidauana.

Também participaram da reunião, a diretora-executiva do gabinete, Selma Suleiman, Arildo Alves (liderança indígena em Taunay) e os assessores Val Eloy e Gasparini Kaingang.