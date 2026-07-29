Prefeito reafirma apoio à nova diretoria da Associação de Moradores de Camisão

Prefeito Mauro do Atlântico recebeu nova diretoria da Associação de Moradores do Distrito de Camisão / Reprodução/Redes sociais

A nova diretoria da Associação de Moradores do Distrito de Camisão foi recebida pelo prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, em reunião realizada na manhã desta quarta-feira (29). O encontro marcou a apresentação oficial do presidente eleito, Cleomir Cristaldo, e dos demais integrantes escolhidos no pleito.

Durante a reunião, o prefeito desejou sucesso aos novos representantes da associação e reafirmou o compromisso da gestão municipal em manter uma atuação conjunta com a comunidade.

"Nosso compromisso é trabalhar em parceria, ouvindo as demandas da comunidade e buscando sempre o melhor para Camisão", afirmou Mauro.

O prefeito também destacou a importância do distrito para o desenvolvimento de Aquidauana, lembrando o potencial turístico da região, a tradição local e a contribuição dos moradores para o crescimento do município.

A reunião ainda contou com a participação do presidente da Umam (União Municipal das Associações de Moradores de Aquidauana), Adelson Pereira de Lima, que também é morador de Camisão.

Na ocasião, o prefeito foi homenageado pela diretoria da associação com o Diploma de Cidadão Camisonense. Ao agradecer a honraria, Mauro afirmou que recebe o reconhecimento "com muita gratidão e responsabilidade", ressaltando que a homenagem serve de incentivo para continuar trabalhando em favor do distrito e de todo o município.

O encontro, segundo o prefeito, buscou reforçar a aproximação entre o Poder Executivo e as lideranças comunitárias, com a proposta de ampliar o diálogo e fortalecer ações voltadas ao desenvolvimento de Camisão.