Prefeito realiza encontro com moradores da Vila Bancária

Encontro ocorreu na Vila Bancária / Agecom

O prefeito Odilon Ribeiro participou de uma reunião na Vila Bancária, em Aquidauana. No encontro houve a presença de moradores, pais, do vereador Chico Tavares, da secretária de Assistência Social - Josilene Rosa, do Prof. Ademar Brites e as crianças alunas da Escolinha de Futebol.

Durante a reunião ocorrida na quarta-feira (15), as autoridades ouviram as sugestões, questionamentos e tiraram dúvidas. Na oportunidade, a secretária Josilene e o prefeito Odilon explicaram sobre as atividades que a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando, inclusive, com o projeto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que está sediado na sede da associação, na Vila Bancária.

"Nós queremos ajudar, movimentar a vila, trazer atividades e ações que a população, e as crianças possam participar. Mas para que esse espaço possa se manter ativo, precisamos do apoio dos moradores, que nos ajudem a zelar e cuidar de cada detalhe, desde as luminárias aos brinquedos", pontuou o prefeito Odilon.

Na visita à Vila Bancária, as autoridades puderam conhecer o projeto social da Escolinha de Futebol, da qual participam cerca de 40 crianças, que são treinados pelo Prof. Ademar Brites e tem apoio da prefeitura através da SAS, FEMA, vereadores Reinaldo Kastanha, Everton Romero e Chico Tavares.