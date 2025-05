Prefeito recebe diretoria da Associação de Moradores do São Francisco

Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta quarta-feira (14), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu em seu gabinete a nova diretoria da Associação de Moradores do Jardim São Francisco. O encontro teve como objetivo apresentar demandas da comunidade e reforçar o diálogo entre a gestão municipal e os representantes do bairro.

A nova diretoria é composta por Sebastião Souza Alves, o Tião Sereia, ex-vice-prefeito e ex-vereador, que assume a presidência da entidade; o pastor Vanderley Galvão, como vice-presidente; Tiago Roda, como 1º secretário; Reginaldo Gonçalves Trindade e Eliete Dias dos Santos, no Conselho Fiscal; e Wender Alves, representante da área de esportes.

Durante a reunião, os representantes comunitários solicitaram melhorias na infraestrutura urbana do bairro, como a pavimentação com lajotas em ruas ainda não asfaltadas, a construção de uma praça pública e a reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim São Francisco.

O prefeito Mauro do Atlântico ouviu atentamente as solicitações e destacou o compromisso da gestão com as demandas da população. “Estamos atentos às demandas que são solicitadas pelas associações de moradores do nosso município. Junto com nossa equipe, estamos analisando todas as situações para que possamos atender as prioridades. Conheço a nossa cidade e sei dos anseios da nossa gente. Estamos trabalhando para atender”, afirmou o prefeito, que também parabenizou a nova diretoria pela posse.

A reunião contou ainda com a presença dos secretários Cipriano Mendes (Produção), Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais) e do diretor-executivo do Gabinete, Alex Mello.

A Prefeitura de Aquidauana reforça o compromisso com a participação popular e segue aberta ao diálogo com as lideranças comunitárias, buscando soluções conjuntas para o desenvolvimento dos bairros da cidade.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

