Prefeito se reúne com representantes da Lagoa Comprida

Gabriela Bernardes

Participaram do encontro o presidente da associação, João Pita; o vice-presidente, Djalma Lúcio; e os secretários Sirlene Alegre e Rosemar Franco. A vereadora Ana Saravy também esteve presente e reforçou o pedido de parceria com a administração municipal.

A reunião contou ainda com a presença da secretária de Administração, Marluce Luglio, e do engenheiro Robert Cacho, da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Durante a conversa, o prefeito destacou a importância das associações comunitárias como instrumento de participação popular e de construção de políticas públicas mais eficazes. “Com o trabalho coletivo entre as associações e o Poder Público, com certeza vamos promover o bem-estar da nossa população. A organização de vocês é essencial para definirmos prioridades e desenvolvermos ações que atendam de fato às necessidades dos moradores”, afirmou Mauro do Atlântico.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com o diálogo aberto com as lideranças comunitárias e segue buscando soluções em parceria com a população.

