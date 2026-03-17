PrefeitoÂ de Aquidauana empossa sete novos servidores aprovados em concurso pÃºblico

Os profissionais irÃ£o reforÃ§ar as equipes das Secretarias Municipais de EducaÃ§Ã£o e de SaÃºde / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Aquidauana realizou a cerimônia de posse de sete novos servidores públicos municipais. O ato aconteceu no gabinete municipal e marcou mais uma etapa do processo de convocação dos aprovados no Concurso Público realizado pelo município em junho de 2023.

Os profissionais irão reforçar as equipes das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde. Foram empossados professores para atuação do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e professores de Educação Infantil para a área urbana, além de agentes administrativos e um motorista para a Saúde.

Participaram da cerimônia o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Ana Saravy, Reinaldo Kastanha, Wezer Lucarelli, Fred Frank e Marquinhos Taxista, e os secretários municipais Marluce Luglio (Administração), Wilsandra Béda (Educação), Sandra Calonga (Saúde) e Rosy Ribeiro (Comunicação). Familiares e amigos dos empossados também prestigiaram o momento.

Durante o ato, o prefeito Mauro do Atlântico parabenizou os novos servidores e destacou a importância do comprometimento no exercício das funções públicas.

"Parabenizo todos os novos servidores e desejo sucesso nesta nova etapa. É importante lembrar que todos nós somos servidores públicos e temos a missão de prestar um bom atendimento, trabalhar com dedicação e buscar soluções para os problemas da cidade e da população", afirmou.

A secretária municipal de Administração, Marluce Luglio, também fez uso da palavra representando os demais secretários municipais, destacando o compromisso da gestão em acolher os novos profissionais e reforçando a importância do trabalho conjunto em benefício da população.

Os vereadores presentes desejaram sucesso aos novos servidores e afirmaram que o Poder Legislativo está à disposição para colaborar com o fortalecimento do serviço público municipal.

Concurso e estágio probatório

O concurso público, que contou com mais de 11 mil candidatos inscritos, entra em 2026 em sua etapa final de convocação e posse, denotando a transparência do processo e o compromisso da Administração Municipal com a valorização do serviço público e a melhoria do atendimento à população.

Após a posse e o início das atividades, os servidores passam a cumprir o estágio probatório pelo período de três anos. Durante esse período, serão realizadas avaliações semestrais de desempenho, considerando critérios como assiduidade, cumprimento das normas, desempenho nas atribuições, produtividade e responsabilidade no exercício das funções.

A posse dos novos profissionais representa mais um passo no fortalecimento das equipes que atuam diretamente no atendimento à população, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços públicos essenciais nas áreas de educação e saúde.

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