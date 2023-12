Prefeitura acentua limpeza na área do Asilo São Francisco

A Prefeitura de Aquidauana está reformando o Asilo São Francisco, a obra está chegando na fase de acabamento e, com isso, é necessário fazer a limpeza no local, para facilitar o trabalho da empreiteira que executa a obra.

Durante toda a sexta-feira (15), uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais está trabalhando na limpeza pesada na área externa do asilo, retirando entulhos, fazendo a poda de árvores e, ainda, removendo as que estão comprometidas, para que novas mudas sejam plantadas no lugar.