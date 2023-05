Prefeitura adquire equipamentos para serviços de manutenção

Divulgação

Na manhã de hoje, 26, o prefeito Odilon Ribeiro fez a entrega de 01 trator cortador de grama e máquinas de motopoda, soprador e roçadeira adquiridos para a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O trator cortador de grama profissional, marca Husqvarna, motor 4 tempos e os demais equipamentos custaram ao todo cerca de R$ 53 mil. Foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Administração com recursos próprios do município.

"Queremos auxiliar as nossas equipes no serviço do dia a dia e, com certeza, esses equipamentos e o trator darão mais agilidade para os nossos servidores limparem e fazerem a manutenção no parque e onde mais precisar. Temos um cuidado e carinho especial com o nosso parque da Lagoa Comprida, o coração da nossa cidade", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Estiveram presentes acompanhando a entrega dos maquinários e trator cortador, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Garcia Luglio (Administração), Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento) e Wanderley Mariano (Meio Ambiente).