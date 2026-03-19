Durante a reuniÃ£o, foram discutidas tambÃ©m aÃ§Ãµes de apoio Ã associaÃ§Ã£o, que desenvolve a produÃ§Ã£o de pÃ£es caseiros enriquecidos / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue fortalecendo o diálogo e as parcerias voltadas ao desenvolvimento rural e à valorização das comunidades indígenas do município. Nesse sentido, aconteceu uma reunião entre a Administração Municipal, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e lideranças indígenas para tratar de apoio para a Associação de Mulheres Indígenas da Aldeia Imbirussu.

Participaram da reunião o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Fred Frank, a secretária municipal de Administração, Marluce Luglio; o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes; a coordenadora municipal e gestora de Desenvolvimento Rural da Agraer, Simone Corrêa; e a técnica de Desenvolvimento Rural da Agraer, Ivânia Conde. Também estiveram presentes representantes da Associação de Mulheres Indígenas da Aldeia Imbirussu, incluindo a presidente Libertina da Silva e a associada Dirlene da Silva.

Produção e geração de renda

Durante a reunião, foram discutidas ações de apoio à associação, que desenvolve a produção de pães caseiros enriquecidos, comercializados por meio de importantes políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A atividade tem contribuído significativamente para a geração de renda e autonomia das mulheres indígenas participantes.

As representantes da associação solicitaram apoio da Prefeitura para a adequação da sede onde ocorre a produção. O espaço já existe, porém necessita de reformas e adequações conforme as normas da vigilância sanitária, garantindo mais segurança e qualidade no processo produtivo.

Diante da demanda, a Prefeitura de Aquidauana solicitou a documentação necessária da associação com o objetivo de analisar a viabilidade para um convênio com aporte financeiro que ajude na reforma da sede e nas adequações exigidas.

Revitalização da Feira Indígena

Outro tema abordado na reunião foi a revitalização da feira indígena, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nas proximidades da rodoviária. As técnicas da AGRAER destacaram a importância de agilizar o processo de revitalização do espaço, que é fundamental para a comercialização dos produtos das comunidades indígenas.

A revitalização do prédio onde funciona a Feira Indígena é um projeto da Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC). Acerca desse projeto, a equipe técnica da Prefeitura informou que já está trabalhando na regularização do terreno, uma vez que ele é de propriedade particular e está em processo de doação para o município, etapa essencial para viabilizar os passos seguintes do projeto de revitalização e melhorias no local.

O encontro reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico das comunidades indígenas, por meio do fortalecimento da agricultura familiar, da geração de renda e da melhoria da infraestrutura para comercialização.