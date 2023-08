Prefeitura anuncia cancelamento de eventos em Aquidauana após forte temporal

Eventos foram cancelados / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana foi duramente atingida por um forte temporal na noite de sexta-feira, 18 de agosto, causando danos prolongados em diversas áreas do município. Entre os efeitos causados pelo evento climático, estão os estragos nas estruturas de dois eventos programados para ocorrerem no fim de semana: o 4° Encontro de Chamamezeiros e a Copa MS de Velocross.

A Prefeitura de Aquidauana, em comunicado oficial, informou que os danos causados pelo temporal comprometeram as estruturas físicas dos eventos que aconteceram na Avenida Pantaneta e no Jardim Aeroporto. A força dos ventos combinada com a chuva intensa resultou na devastação das estruturas de ferragem, lonas, cabeamentos de energia e de Internet na Avenida Pantaneta. Além disso, muitos dos alimentos e produtos expostos pelos feirantes foram domésticos.

No Jardim Aeroporto, a Pista do Moto Park ficou alagada e a estrutura composta por grades, tendas e arquibancadas sofreram danos consideráveis. Considerando a situação das estruturas e a preocupação com a segurança tanto da população quanto dos trabalhadores envolvidos nos eventos, a Prefeitura de Aquidauana, em acordo com as organizações dos eventos, decidiu pelo cancelamento do 4° Encontro de Chamamezeiros e da Copa MS de Velocross.

Desde o início do temporal na noite de sexta-feira, a Prefeitura de Aquidauana mobilizou equipes de atendimento de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e servidores das secretarias de Administração, Cultura e Turismo, Obras e Assistência Social foram destacados para prestar auxílio e assistência às pessoas presentes nos locais dos eventos e em áreas apoiadas pelo temporal.

A população de Aquidauana está em alerta sobre a continuidade da previsão de chuvas para os próximos dias.

Recomendação

É recomendado que as medidas de acompanhamento sejam seguidas, como evitar estacionar veículos sob árvores e buscar abrigo seguro em caso de necessidade. Em caso de emergência ou necessidade de assistência, os moradores podem acionar o Plantão Social através do número (67) 99288-3963 ou contatar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.