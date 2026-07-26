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Prefeitura anuncia melhorias na entrada de Aquidauana

Revitalização da Ponte Nova na Teodoro Rondon foi destacada pelo prefeito Mauro juntamente com secretários

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 10:59

Atualizado em 26/07/2026 às 11:28

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Ponte sobre o rio Aquidauana - Entrada da cidade rua Teorodo Rondon / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana anunciou um conjunto de melhorias para a entrada da cidade, na região da Rua Teodoro Rondon, onde está localizada a Ponte Nova, um dos principais acessos ao município.

O anúncio foi feito após uma visita ao local, que contou com a participação do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária municipal de Administração, Marluce Luglio, e da equipe do Artefatos. Durante a agenda, foram ouvidos trabalhadores e comerciantes da região, que apresentaram demandas e sugestões para a melhoria do espaço.

Entre as ações previstas está a revitalização da ponte, com pintura da estrutura e dos postes de energia, além da instalação de uma nova placa representando as riquezas de Aquidauana. Também estão previstas melhorias nas calçadas e nos meios-fios.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é transformar o local, considerado um importante cartão de visitas da cidade, em um espaço mais bonito, organizado e acolhedor para moradores e visitantes.

Durante a visita, a administração municipal também destacou a importância de ouvir quem vive e trabalha na região para que as ações planejadas atendam às necessidades da comunidade.

“Seguimos trabalhando com planejamento, responsabilidade e compromisso para construir uma cidade cada vez mais bonita, organizada e acolhedora para todos os aquidauanenses”, afirmou o prefeito em publicação nas redes sociais.

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