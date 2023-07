Prefeitura apoia Conferência Regional da Agricultura Familiar

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, sedia nesta quarta-feira, dia 5, a Conferência Regional da Agricultura Familiar e dos Povos Originários do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O evento acontece durante todo o dia, na Câmara Municipal e, além das discussões, promove a Feira do Produtor, com produtos orgânicos produzidos na região.