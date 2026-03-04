Prefeitura apresenta coordenaÃ§Ã£o de agentes de SaÃºde em Aquidauana

Durante a apresentaÃ§Ã£o, o prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou a importÃ¢ncia da organizaÃ§Ã£o e do fortalecimento das equipes que atuam na ponta do sistema de saÃºde / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou na terça-feira (3) a apresentação do servidor efetivo Rubens de Oliveira Xavier como novo coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município. O ato aconteceu na Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Duque e contou com a presença de autoridades, agentes e representantes da categoria.

Estiveram presentes no evento o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Ana Saravy, Nilson Pontin, Wezer Lucarelli, Sargento Cruz, Genivaldo Montana e Valter Neves, a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, além de diversos Agentes Comunitários de Saúde.

Servidor de carreira e com ampla experiência na Atenção Primária, Rubens também é presidente da Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde (COMACS), o que evidencia seu compromisso com a categoria e com o trabalho desenvolvido junto à população. Sua trajetória profissional e o conhecimento das demandas da área foram apontados como diferenciais para o exercício da nova função.

Valorização e fortalecimento

Durante a apresentação, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da organização e do fortalecimento das equipes que atuam na ponta do sistema de saúde.

“Os agentes comunitários são o elo entre a gestão e a população. Valorizar e estruturar esse trabalho é investir diretamente na qualidade de vida das famílias de Aquidauana. Seguimos firmes no propósito de fortalecer cada vez mais a nossa saúde básica”, afirmou o prefeito.

Para a classe, a nomeação de um coordenador que é servidor de carreira e representante da categoria representa mais um avanço na valorização dos profissionais da saúde e no fortalecimento das ações estratégicas realizadas pelos agentes comunitários. Esses profissionais desempenham papel fundamental na promoção, prevenção e acompanhamento da saúde das famílias aquidauanenses.

Apoio do Legislativo

Durante a ocasião, os vereadores presentes também se manifestaram, destacando que os agentes comunitários são merecedores de cada conquista alcançada, da nova coordenação e das garantias asseguradas ao longo da atual gestão. As falas refletiram o respeito e a importância atribuídos aos profissionais que atuam diretamente junto à população.

Também foram ressaltadas a importância da integração das equipes, o alinhamento das ações nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e o compromisso com a ampliação da qualidade do atendimento à população.

Olhar para a Atenção Primária

A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, também destacou a relevância da nova coordenação para o fortalecimento da Atenção Primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Atenção Primária é a porta de entrada do SUS e os agentes têm papel fundamental nesse processo. Com organização, diálogo e planejamento, vamos avançar ainda mais na qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade”, finalizou a secretária.

A nova coordenação deve trabalhar alinhada às diretrizes da secretaria para otimizar o trabalho dos agentes, melhorar o fluxo de atendimento e garantir que as famílias recebam um acompanhamento cada vez mais qualificado e humanizado.

