Prefeitura atende a 30 chamados através do Plantão Social após o temporal de sexta-feira

O Plantão Social de Aquidauana atendeu cerca de 30 chamados durante o temporal da última sexta-feira (18). O 4º Encontro dos Chamamezeiros e a etapa de Aquidauana da Copa de Velocross foram cancelados, os eventos estavam previstos para o último fim de semana, entre os dias 18 e 20, a Prefeitura informou que não há datas previstas para a retomada dos eventos.



Em sua rede social, a prefeitura pontua que as estruturas físicas dos eventos foram danificadas com a força dos ventos e da chuva intensa, foram rajadas de 65 km/h na sexta-feira (18) e cerca de 39 mm de chuva em todo o fim de semana, segundo o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS).

Conforme divulgado pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio do Plantão Social foram atendidas 19 solicitações de remoção e limpeza de árvores e galhos que caíram na via e dentro de residências, 10 orientações sobre a queda de luz, ou árvores que caíram na rede de energia e um atendimento para dar suporte a uma residência que teve suas telhas quebradas pelo temporal.

Além disso, o temporal de sexta-feira (18) deixou três vítimas e feirantes informaram que sofreram prejuízos financeiros. A Prefeitura Municipal de Aquidauana divulgou um comunicado em sua rede social, pontuando os estragos.

“Na Av. Pantaneta o temporal devastou as estruturas de ferragem, lonas, cabeamentos de energia e de Internet e boa parte dos alimentos e produtos expostos pelos feirantes. No Jardim Aeroporto, a Pista do Moto Park ficou alagada e a estrutura de grades, tendas e arquibancadas foi danificada”, informa a prefeitura.

A Defesa Civil de Aquidauana disse que não houve registros de chamados e, segundo o poder executivo municipal, equipes do SAMU e servidores das secretarias de Administração, Cultura e Turismo, Obras e Assistência Social, ficaram à disposição para prestar atendimento e ajuda a quem estava no local dos eventos.

Serviço

A Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um número de telefone para quem precisar de suporte em situações de temporal.

Se precisar de ajuda, acione o Plantão Social, pelo número (67)99288-3963 ou Corpo de Bombeiros 193.