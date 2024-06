Prefeitura auxilia UEMS com lajotamento para o Pantanal Tech

A Prefeitura de Aquidauana. por meio da secretaria municipal de Administração, concluiu na tarde de sexta-feira (14), o serviço de lajotamento e emulsão asfáltica em vários espaços públicos do campus de Aquidauana, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Os serviços foram executados pela equipe do Artefatos, para viabilizar condições de acesso das pessoas e veículos em vários locais dentro do campus da UEMS, haja vista que nos dias 28 e 29 de junho haverá uma movimentação intensa na universidade com a realização do maior congresso de tecnologia e pesquisa da região, o Pantanal Tech.

A equipe da prefeitura fez adequações nas áreas de acesso aos laboratórios, salas de aula e do Centro de Pesquisa em Agronomia e, ainda, as pequenas vielas dentro do campus receberam emulsão asfáltica, haja vista que, haverá intensa passagem de pessoas, inclusive, cadeirantes.

Na entrada principal da universidade e do estacionamento central foram feitos os serviços de tapa-buracos. Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe para fazer a recuperação das luminárias do pátio principal da UEMS.

Todos esses serviços estão sendo feitos no campus da UEMS em Aquidauana por conta do Pantanal Tech, que é promovido pela UEMS e tem a parceria da Prefeitura de Aquidauana e do Governo do Estado. Trata-se de um evento inovador com o objetivo de proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de MS.

A secretária de Administração Marluce Luglio, junto com o diretor do campus da Universidade Estadual - Tiago Pasquetti, esteve acompanhando o serviço de conclusão da obra. “Mais uma vez parabenizo nossa equipe do Artefatos pelo excelente trabalho feito aqui, em apoio à universidade que estará realizando este grande evento na nossa cidade. A prefeitura é parceira do Pantanal Tech e estamos colaborando com esses serviços para que todos sejam muito bem recebidos”, afirmou a secretária Marluce.

A equipe da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, também já executou os serviços de limpeza, patrolamento e nivelamento do local, ampliação do estacionamento, bem como, a construção da área de escape.

A Prefeitura de Aquidauana também realizou os serviços de logística nas áreas que dão acessos aos setores de pisciculturas, viveiros, laboratórios e áreas de manejo do campus, bem como, abriu novas estradas para os locais que irão compor o mapa de atividades externas do evento.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana