Obras de drenagem avançam nas ruas das Vila São Pedro e Pinheiro

Com a estiagem desses dois dias, a Prefeitura de Aquidauana conseguiu avançar com as obras de drenagem de águas pluviais nas vilas São Pedro e Pinheiro.

Até o momento, somando as duas vilas, já são 2,5 quilômetros de tubos instalados para colocar em funcionamento a drenagem, sendo as redes tronco e as ligações auxiliares.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, que vem acompanhando a obra de perto, após a etapa da drenagem ser concluída, a prefeitura fará a pavimentação das ruas.

De acordo com o projeto em execução, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, serão pavimentadas mais de 200 quadras somando as duas vilas.

Ao todo, a Administração Municipal está investindo cerca de R$ 22 milhões, recursos oriundos de financiamento junto com a Caixa Econômica Federal, cujo pagamento a prefeitura faz revertendo o dinheiro arrecadado.