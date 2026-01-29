Prefeitura avança com reforma da escola infantil na Vila Trindade

Durante uma visita ao canteiro de obras, o prefeito Mauro do Atlântico reafirmou a importância do investimento / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Uma antiga reivindicação de pais, servidores e da comunidade escolar da Vila Trindade está se transformando em realidade a cada dia. Em ritmo acelerado, a Prefeitura de Aquidauana avança com a obra de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valdir Cathcart Ferreira, um investimento direto na melhoria da infraestrutura e na qualidade da educação oferecida às crianças do município.

Com um investimento superior a R$ 477 mil, provenientes de recursos próprios do município, a obra é um marco no compromisso da atual administração com a valorização da primeira infância. O projeto visa garantir um espaço mais moderno, seguro e adequado para o desenvolvimento pedagógico das crianças, atendendo a um pedido que há anos era aguardado pela comunidade local.

A intervenção vai muito além de uma simples pintura ou reparo. Trata-se de uma transformação estrutural completa da unidade. Entre as principais melhorias em execução está a ampliação do prédio, com a construção de novas salas de aula e de uma área exclusiva para brinquedoteca, um espaço fundamental para o lúdico e o desenvolvimento psicomotor na educação infantil.

Os serviços abrangem uma série de renovações essenciais. A obra contempla a troca total do piso por granilite, material mais durável e de fácil manutenção, e a reforma integral de todos os ambientes já existentes. Cozinha, lavanderia, depósito, banheiros e salas de aula estão recebendo melhorias na parte elétrica, hidráulica, forro e pintura, assegurando mais segurança e funcionalidade.

A preocupação com o conforto, a dignidade e a inclusão também guia a execução do projeto. Estão sendo construídos uma nova entrada coberta, que oferecerá abrigo às crianças e familiares nos dias de chuva ou sol intenso, e um banheiro exclusivo para os funcionários. Além disso, adequações de acessibilidade estão sendo implementadas para garantir que o espaço seja inclusivo para todos.

Durante uma visita ao canteiro de obras, o prefeito Mauro do Atlântico reafirmou a importância do investimento. Ele destacou que a obra foi um compromisso assumido com a comunidade e que representa um passo concreto para melhorar o dia a dia escolar. Um ambiente mais acolhedor, bonito, amplo e seguro, segundo o prefeito, é diretamente proporcional a uma melhor aprendizagem para as crianças.

A diretora da unidade, professora Synara Azambuja, compartilha da mesma expectativa. Ela relata que a obra era muito aguardada por toda a equipe escolar, pais e alunos. A cada dia, ao passarem pelo local, eles já conseguem visualizar as mudanças e comemoram a transformação que está em curso. Para a diretora, a melhoria da estrutura garante um ambiente que respeita cada fase da aprendizagem na primeira infância.

A Secretaria Municipal de Educação projeta que as obras sejam concluídas ainda neste semestre. A expectativa é que, logo após a finalização, o CMEI Valdir Cathcart Ferreira esteja completamente pronto para receber suas crianças em um ambiente totalmente renovado e ampliado.

A ansiedade pela reinauguração, conforme relatado pela diretora Synara, é compartilhada por toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e, principalmente, pela comunidade que frequenta a unidade. A obra simboliza não apenas uma reforma física, mas um investimento no futuro e no presente das crianças aquidauanenses.

A iniciativa reflete uma política pública de priorização da educação infantil, reconhecendo que os primeiros anos de vida escolar são fundamentais para a formação integral do indivíduo. Ao investir em infraestrutura de qualidade, a administração municipal busca criar as condições ideais para que o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores possa florescer.

A reforma do CMEI Valdir Cathcart Ferreira na Vila Trindade é mais um capítulo no esforço contínuo da Prefeitura de Aquidauana para fortalecer a rede municipal de ensino. A obra demonstra a capacidade de transformar demandas da comunidade em ações concretas, melhorando não apenas espaços físicos, mas também a qualidade do serviço público de educação oferecido à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!