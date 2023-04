Prefeitura celebra Páscoa com alunos dos Projetos Sociais da SAS

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira (05), a confraternização de Páscoa para as crianças dos Projetos Sociais.

A festa foi regada a lanches, brincadeiras, brinquedos e muita animação da criançada e, claro, o momento mais esperado: ganhar os ovos de chocolate. A primeira-dama Maria Eliza e as secretárias municipais Josilene Rodrigues (Assistência Social) e Wilsandra Béda (Educação) estiveram fazendo a entrega dos ovos de páscoa, adquiridos pela prefeitura.

A Secretaria de Assistência Social realizou a confraternização de Páscoa no período da manhã e à tarde, no Centro da Juventude com os alunos do Projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Patrulha Mirim, Bombeiros do

Amanhã, Pelotão Esperança, Unidade de Acolhimento e alunos de Karatê.

Ao todo, mais de 250 ovos de chocolate foram entregues e o sorriso da criançada veio fácil, mostrando que eles aguardavam ansiosamente essa data. “Realizamos essa festa para as nossas crianças, tudo preparado com muito carinho para celebrar a Páscoa.

Fizemos questão de vir compartilhar esse momento com a criançada e trazer um abraço nosso e do prefeito Odilon a cada um, um sentimento de carinho e respeito por eles. Desejo que vocês tenham uma feliz Páscoa”, afirmou a primeira-dama Maria Eliza.

“Agradeço a toda equipe da Assistência Social que fez com que esse dia se tornasse tão especial, preparando tudo com muito carinho! Crianças, divirtam-se tudo foi feito para vocês”, destacou a secretária Josilene Rodrigues.