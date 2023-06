Prefeitura começa a preparar desfile dos 131 anos de Aquidauana

Divulgação

A equipe de gestão da Prefeitura de Aquidauana realizou na tarde de terça-feira (30), uma reunião para tratar da organização do tradicional Desfile Cívico, Escolar e Militar em comemoração aos 131 anos de Aquidauana, comemorado no próximo dia 15 de agosto de 2023.

O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e reuniu secretários municipais, assessoria do gabinete, representantes de escolas municipais, estaduais e particulares e integrantes de entidades que participarão do desfile.

O desfile é promovido pela Prefeitura de Aquidauana por meio de um trabalho conjunto envolvendo todas as secretarias municipais.