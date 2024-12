Prefeitura concluí lajotamento no acesso à Ponte Nova e Bairro Guanandy

Hoje (13), final da manhã, o prefeito Odilon Ribeiro fez a entrega da obra de lajotamento da rua João de Almeida Castro, que dá acesso à Ponte Nova, Bairro Guanandy e campo do Baixadão.

De acordo com a equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), que executou a obra, foi feito o serviço de terraplanagem e o assentamento de cerca de 12 mil lajotas. Vale destacar que, nessa rua está proibido o tráfego de caminhões e carretas. Inclusive, a sinalização orientativa está sendo instalada no local.

O prefeito Odilon agradeceu a equipe do Artefatos por mais um grande serviço concluído em beneficio da comunidade e, destacou que, é a última rua lajotada que ele entrega encerrando sua gestão e com serviço de qualidade que a equipe executou.

“Ao longo da nossa gestão, trabalhamos firme para avançar com o lajotamento nas ruas da nossa cidade, buscando atender bairros e vilas. E, aqui, nessa rua, ela lajotada vai melhorar para os veículos que quiserem evitar o grande fluxo ali na saída da ponte. É mais uma alternativa pavimentada no acesso ao bairro Guanandy e sentido centro”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

As lajotas utilizadas foram produzidas por meio de parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), em que a prefeitura viabiliza os materiais para confecção das lajotas, na fábrica montada dentro do presídio e a mão de obra é a dos detentos, que trabalham e recebem remissão de pena.

Estiveram participando da visita e entrega da rua lajotada, os secretários municipais Marluce Luglio (Administração) e Flávio Gomes Filho (Trânsito), vereador Clériton Alvarenga, Wilson Nunes Ferreira (coordenador do Artefatos) e Mário Ravaglia (coordenador da fábrica de lajotas) e a equipe do Artefatos e assessoria do gabinete.

