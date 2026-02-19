Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 12:24

Prefeitura conclui limpeza urbana no bairro Nova Aquidauana

Trabalhos de retirada de lixo, galhos e entulhos seguem em ritmo intenso; população é convidada a colaborar com o descarte correto

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 09:11

Para garantir a eficácia das ações e preservar o ambiente, é essencial que a população evite jogar lixo nas ruas e calçadas / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, informa que foram encerradas as ações de limpeza no bairro onde as equipes estavam atuando nos últimos dias. Os trabalhos incluíram a retirada de lixo, galhos e entulhos, com o objetivo de manter a cidade organizada e prevenir problemas relacionados ao acúmulo de resíduos.

Agora, a administração municipal realiza o planejamento para definir o próximo bairro a receber a operação. A previsão é que o anúncio seja feito nos próximos dias, dando continuidade ao cronograma de serviços.

“O trabalho não para. Nossas equipes seguem firmes, atuando de forma contínua para atender a população e manter a cidade limpa”, destacou a secretaria.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração de todos os moradores. Para garantir a eficácia das ações e preservar o ambiente, é essencial que a população evite jogar lixo nas ruas e calçadas, mantenha os quintais limpos e utilize caçambas para o descarte correto de entulhos e galhos.

A iniciativa integra um esforço contínuo da gestão municipal para promover a saúde pública e a qualidade de vida nos bairros de Aquidauana.

