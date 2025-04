Prefeitura constrói e reforma pontes na região do córrego da Porteira e no Indaiá

A Prefeitura de Aquidauana construiu uma ponte nova de madeira sobre o córrego da Porteira, na estrada vicinal que dá acesso a MS 450 e ao campo de instrução do exército (fazendinha). Esta estrada fica atrás do Clube do Laço Pantaneiro e a ponte foi derrubada após um caminhão carregado de material de construção ter forçado passagem, levando à queda da ponte.



A prefeitura, com recursos próprios de cerca de R$ 158 mil, construiu uma nova ponte de madeira, com 7,50m de comprimento e a partir desta segunda-feira já está liberada para uso. No entanto, é importante lembrar que é proibida a passagem de caminhões sobre a mesma, pois excedem o peso permitido.



Segundo a Administração Municipal, a construção da nova ponte também foi prioridade pois, além do Exército, famílias e produtores da agricultura familiar utilizam diariamente, no acesso às pousadas e chácaras.



INDAIÁ - Outra ponte que foi reformada pela prefeitura fica no Assentamento Indaiá IV, na estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Rancho Grande e região.



Por meio de parceria público-privada, a ponte foi totalmente reformada, tem 18 metros de comprimento. A prefeitura custeou com recursos próprios a mão de obra, no valor de R$ 91 mil reais e toda a madeira para a recuperação da ponte foi doada pelo proprietário da Fazenda Rancho Grande.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana