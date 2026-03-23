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Prefeitura de Aquidauana abre inscriÃ§Ãµes para cursos gratuitos de operaÃ§Ã£o de drone

CapacitaÃ§Ã£o oferece mÃ³dulos I e II para quem deseja ingressar no mercado de trabalho; vagas sÃ£o limitadas

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 16:50

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Os cursos fazem parte das iniciativas da administraÃ§Ã£o municipal para ampliar as oportunidades de qualificaÃ§Ã£o profissional / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Drone – Módulo I e Módulo II, oferecidos pela Prefeitura de Aquidauana. A capacitação é uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão e se qualificar para o mercado de trabalho, que tem demandado cada vez mais profissionais habilitados nessa área.

As inscrições devem ser realizadas no setor de Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC, das 7h às 12h. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir sua participação o quanto antes.

O Módulo I será realizado nos dias 30 e 31 de março, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos. Já o Módulo II acontece nos dias 6 e 7 de abril, no mesmo horário, e é destinado a quem já concluiu o módulo I.

Os cursos fazem parte das iniciativas da administração municipal para ampliar as oportunidades de qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e gerar novas possibilidades de renda para a população. Os interessados devem comparecer ao local de inscrição dentro do horário estabelecido para garantir sua vaga.

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