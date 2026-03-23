Prefeitura de Aquidauana abre inscriÃ§Ãµes para cursos gratuitos de operaÃ§Ã£o de drone

Os cursos fazem parte das iniciativas da administraÃ§Ã£o municipal para ampliar as oportunidades de qualificaÃ§Ã£o profissional / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Drone – Módulo I e Módulo II, oferecidos pela Prefeitura de Aquidauana. A capacitação é uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão e se qualificar para o mercado de trabalho, que tem demandado cada vez mais profissionais habilitados nessa área.

As inscrições devem ser realizadas no setor de Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC, das 7h às 12h. As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir sua participação o quanto antes.

O Módulo I será realizado nos dias 30 e 31 de março, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos. Já o Módulo II acontece nos dias 6 e 7 de abril, no mesmo horário, e é destinado a quem já concluiu o módulo I.

Os cursos fazem parte das iniciativas da administração municipal para ampliar as oportunidades de qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e gerar novas possibilidades de renda para a população. Os interessados devem comparecer ao local de inscrição dentro do horário estabelecido para garantir sua vaga.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!