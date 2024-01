Prefeitura de Aquidauana alerta para golpe de página que divulga cursos

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou um alerta de golpe nas redes sociais, sobre um perfil estar oferecendo cursos em diversas áreas.

A denúncia é que o perfil está usando o brasão da prefeitura e alerta para o golpe.

Na postagem, a prefeitura cita que o perfil CATE – Centro de Apoio ao Trabalhador e ao Estudante está divulgando propaganda ofertando cursos em diversas áreas. Nas propagandas, que estão sendo veiculadas via WhatsApp, patrocinadas no Facebook e no Instagram, eles estão usando indevidamente a marca (logo) do município, que é o Brasão da Prefeitura.



"Essa publicidade indevida tem o objetivo de enganar o cidadão, para que o mesmo pense que os cursos e seus certificados têm vínculo com a prefeitura. Portanto, este perfil CATE não tem nenhum tipo de parceria com a prefeitura", diz na postagem.

A Prefeitura de Aquidauana ciente da situação e para proteger os cidadãos faz esse alerta e, também, registrará Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil para que as devidas providências sejam tomadas.