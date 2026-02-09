Prefeitura de Aquidauana anuncia novo número central da Ouvidoria

Prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro - Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana informa à população que o serviço de Ouvidoria Municipal passou a atender por um novo número de telefone central. A partir de agora, o canal oficial para registro de demandas é (67) 3241-7111.

O novo número, anunciado oficialmente pela administração municipal, atende tanto a ligações telefônicas tradicionais quanto a mensagens via WhatsApp. O objetivo é modernizar e facilitar o acesso do cidadão a este canal direto com a gestão pública.

A Ouvidoria é o órgão responsável por receber, registrar e encaminhar as manifestações da população em relação aos serviços prestados pela Prefeitura. Através dela, os cidadãos podem formalizar sugestões, apresentar elogios, fazer solicitações de serviços, registrar reclamações sobre problemas na cidade ou encaminhar denúncias sobre possíveis irregularidades na administração municipal.

A centralização em um único número, que também funciona pelo aplicativo de mensagens mais popular do país, visa aumentar a eficiência no atendimento e garantir que todas as demandas sejam corretamente protocoladas e direcionadas aos setores competentes para a devida análise e providências.

Além disso, a Ouvidoria é uma ferramenta fundamental de controle social e transparência, incentivando a população a utilizá-la para contribuir com a melhoria contínua dos serviços públicos em Aquidauana.

