26 de Fevereiro de 2026 • 22:15

Valorização

Prefeitura de Aquidauana anuncia recomposição salarial para sevidores públicos

Reposição de 4,26% para servidores e 5,4% para magistério será paga na folha de fevereiro, com retroativo de janeiro

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 19:08

Administração Municipal anunciou, durante a reunião com o Sinprecam, a criação de uma comissão específica para estudar a atualização da tabela salarial / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em ação conjunta com as secretarias municipais, o Poder Legislativo e o Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana (Sinprecam), garantiu a concessão do reajuste salarial para todos os servidores municipais. A medida, que abrange efetivos, comissionados, contratados, profissionais do magistério e assistentes pedagógicos, representa um importante passo na valorização do funcionalismo público e no reconhecimento do papel fundamental de cada categoria na prestação de serviços à população.

Após o envio dos projetos de lei pelo prefeito Mauro do Atlântico à Câmara Municipal, o Legislativo analisou e aprovou por unanimidade a reposição salarial, dando celeridade ao processo. Com a aprovação, a Administração Municipal autorizou a inserção do reajuste em tempo hábil para que os novos valores sejam pagos já na folha de fevereiro, que será quitada ainda esta semana.

Na quarta-feira (25), o prefeito recebeu em seu gabinete a diretoria do Sinprecam para confirmar a aplicação e o pagamento do reajuste, que incluirá também o percentual referente ao mês de janeiro.

A diferença referente ao mês de janeiro e o percentual de fevereiro serão pagos a todos os servidores nesta semana ainda, assegurando o cumprimento do compromisso firmado com os servidores municipais, as categorias, o Legislativo e o Sindicato. Não são só os servidores e suas famílias que são beneficiados com essa ação, esse tipo de medida impacta direto a economia da cidade”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

Impacto econômico

O prefeito explicou que o reajuste foi concedido com base em planejamento e equilíbrio fiscal, visando não apenas a valorização profissional, mas também o aquecimento da economia local.

“Como Aquidauana tem grande parte da economia movimentada pelo serviço público e pelo comércio, a atualização salarial municipal funciona como um efeito multiplicador: o recurso pago aos servidores retorna rapidamente para o mercado local, gerando renda, fortalecendo empresas e ajudando a manter a atividade econômica aquecida”, destacou.

A diretoria do Sinprecam corrobora essa visão, afirmando que, além de valorizar e respeitar quem presta o serviço público, o reajuste é fruto de diálogo sobre demandas importantes das categorias, o que fortalece a relação institucional entre gestão e servidores.

Percentuais e próximos passos

O reajuste salarial garantido na folha de fevereiro é de 4,26% para todos os servidores municipais (efetivos, contratados e comissionados) e de 5,4% para os profissionais do magistério e assistentes pedagógicos.

Além disso, a Administração Municipal anunciou, durante a reunião com o Sinprecam, a criação de uma comissão específica para estudar a atualização da tabela salarial. O grupo trabalhará com responsabilidade, transparência e equilíbrio financeiro, buscando garantir avanços reais e sustentáveis para os servidores no médio e longo prazo.

A medida reafirma o compromisso da gestão municipal com o diálogo, a valorização dos profissionais e o desenvolvimento econômico e social de Aquidauana.

