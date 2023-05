Ao lado de Talita Antunes, prefeitura inaugura quadras no Poliesportivo

As quadras entregues permitem a prática e o treino de atletas, com total qualidade / Ronald Regis / O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana, ao lado da Fema (Fundação do Esporte do Município de Aquidauana), inaugurou as quadras de areia no ginásio Poliesportivo de Aquidauana, no bairro Santa Terezinha. O evento, ocorrido na segunda-feira, dia 15, contou com a presença de moradores da cidade, teve como convidada especial uma ilustre cidadã aquidauanense e campeã do Vôlei de Paria, Talita Antunes.

Também prestigiaram a cerimônia, a dupla sul-mato-grossenses de vôlei de praia Magda/Dayane (ranking estadual). O prefeito Odilon Ribeiro e o presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Herculano Borges Daniel e FEMA (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), Wellington Moresco ao lado de vereadores e secretários de governo, receberam as convidadas, diante de um público composto por centenas de famílias da cidade que forma prestigiar e se divertir na inauguração.

Prefeito Odilon entregou uma homenagem para Talita Antunes - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Em entrevista ao O Pantaneiro, o prefeito Odilon Ribeiro destacou que está realizando aquilo que prometeu

“As famílias vieram aqui prestigiar, são três novas quadras de vôlei de areia, e também serve para beach tênis, um esporte que está super evoluindo agora. Temos a arena de grama sintética, todas iluminadas, estamos realizando aquilo que prometemos. Prometemos aqui virar um grande complexo esportivo e vai virar. E hoje, é um motivo de alegria. A Talita, nossa jogadora de vôlei, aquidauanense, está aqui. Vai fazer a inauguração das quadras, vai nos prestigiar, ela que é um exemplo do esporte, que nasceu em Aquidauana, que é do nosso estado, e é referência nacional do vôlei. Então, é motivo de muita alegria. Estou muito feliz com a minha família, para prestigiar uma inauguração como essa na praça do poliesportivo”.

As quadras foram entregues à população como parte da revitalização que a prefeitura realizou no ginásio, que está com iluminação adequada para a frequência noturna do público, e visa incentivar a prática de esportes e oferecer maior possibilidade de lazer aos moradores. Ao falar sobre a iniciativa da prefeitura, a medalhista do Vôlei de Praia, Talita Antunes, a convidada especial do evento, convocou a população a frequentar o local, destacando a importância do poliesportivo para a cidade e para a prática do esporte.

Em discurso, Talita se emocionou relembrando de Aquidauana - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

“A cidade merece a população merece, eventos, a população merece que tenha esporte. O esporte é uma ferramenta que transforma vidas. Eu espero que a vida de muitos adolescentes, e crianças que passem por aqui, seja transformada como foi a minha. Venham, aproveitem isso daqui. Na minha época não tinha e se tivesse com certeza eu estaria aqui todo dia. O esporte ele faz coisas na nossa vida que a gente só tem a agradecer, então, quem tiver oportunidade, use isso daqui, venham, tragam a família. Eu acho que o esporte é isso. Ele une a família ele agrega. Ele faz com que pessoas sejam amigas, que pessoas se ajudem. O que eu tenho a dizer para os jovens é que utilizem isso aqui, venham, tragam a família, e aproveitem todo esse espaço lindo que foi feito agora”.

Talita Antunes, a qual foi a rainha da festa, tinha 19 anos quando chamou a atenção da campeã olímpica Jacqueline Silva, ao jogarem juntas pela primeira vez, em 2001. Na ocasião, Jackie se impressionou com estilo da jovem jogadora e a convidou para se mudar para o Rio e formar uma nova parceria ao seu lado. Ao longo dos anos, a atleta já conquistou 75 medalhas, tendo subido ao lugar mais alto do pódio 36 vezes. Talita Antunes é a quinta maior vencedora da modalidade e esteve prestigiando o município, marcando presença, na inauguração das quadras no Poliesportivo. Para delírio do público que estava presente, a atleta participou de uma partida de vôlei de praia que levou a arquibancada ao delírio e que gritava orgulhosa o nome da conterrânea.

Aquidauana rumo a ser uma referência para o esporte no Estado

Para o Diretor-Presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Herculano Borges Daniel, as quadras inauguradas, e todo o complexo do Poliesportivo, é uma estrutura que pode receber eventos estaduais e nacionais.

“O esporte acontece no município. Então, esse complemento estado município é muito importante. E hoje, essas arenas de quadra de areia que podem ser utilizadas tanto para o vôlei, quanto para o futivolei, beach tênis, a pista de atletismo, enfim. Vem complementar a entrega que já foi feita da arena de grama sintética como também o ginásio de esportes que foi reformado com essa parceria com o governo do estado, então, Aquidauana agora entra com essa estrutura preparada para receber os atletas, além dos atletas de rendimento, atividade de lazer. Então, como representante do governo do estado, fico muito feliz com o que eu estou vendo hoje e, principalmente, o público comparecendo e mostrando que o aquidauanense, o anastaciano e os moradores da região, gostam muito de esporte e incentivam o esporte”.

A festa da inauguração foi para toda a família e todas as idades

A festa contou ainda com lazer para as crianças, exposição dos projetos esportivos e escolinhas da FEMA e um jogo oficial de inauguração, com as atletas Talita Antunes ao lado da jogadora Ana Beatriz Francelino, a Bia, que aos 15 anos, revela ser uma promessa do MS para o Vôlei de Praia. As duas jogaram com a dupla Magda/Dayane (do ranking estadual), numa disputa emocionante e acirrada, com final favorável à Talita e Bia.

Talita Antunes e Bia comemorando o ponto decisivo do jogo - Foto: Ronald Regis/ O Pantaneiro

As quadras entregues permitem a prática e o treino de atletas, com total qualidade. A iluminação especial, vai favorecer também o lazer noturno no Poliesportivo como permitir a atividade esportiva de diversas modalidades.