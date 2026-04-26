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ECONOMIA

Prefeitura de Aquidauana articula reabertura de frigorífico Buriti

Empresa é considerada uma das plantas industriais mais importantes da história econômica do município

Redação com informações Assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 26/04/2026 às 10:09

Atualizado em 26/04/2026 às 10:17

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Frigorifico Buriti / Redes Sociais

A Prefeitura de Aquidauana intensificou as articulações para viabilizar a reabertura do frigorífico Buriti, uma das plantas industriais mais importantes da história econômica do município. A iniciativa foi tema de uma reunião recente que reuniu representantes do poder público municipal, estadual e lideranças políticas.

O encontro contou com a participação do prefeito Mauro do Atlântico, do deputado federal Dagoberto Nogueira, além de integrantes do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda. Também estiveram presentes o diretor do frigorífico, Daniel Chramosta, o secretário estadual Flávio César, o secretário municipal Alexandre Périco e o diretor-executivo Alex Mello.

Durante a reunião, foram discutidos caminhos para viabilizar a retomada das atividades do frigorífico, que historicamente desempenhou papel fundamental na geração de empregos e renda em Aquidauana. A proposta é reativar a planta industrial e impulsionar novamente a economia local, criando novas oportunidades para a população.

A reabertura do frigorífico é considerada estratégica pela administração municipal, especialmente em um cenário de busca por desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento do setor produtivo. Caso se concretize, a medida pode representar um importante avanço para o município, tanto na geração de empregos diretos quanto no aquecimento de setores ligados à cadeia produtiva da carne.

A Prefeitura segue em diálogo com os envolvidos para avançar nas tratativas e tornar viável a retomada das operações do frigorífico Buriti.

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