10 de Dezembro de 2025 • 22:54

Educação

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

A construção do novo CMEI representa um importante investimento na rede pública de ensino do município

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 19:44

O objetivo da Semed é ampliar o atendimento à educação infantil e oferecer um espaço moderno / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convida a comunidade e a imprensa para a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço que dará início às obras do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Bairro Alto. O evento está marcado para a próxima sexta-feira, 12 de dezembro, às 8h30, na Rua Estevão Alves Corrêa, ao lado do Shopping Barrakech.

A construção do novo CMEI representa um importante investimento na rede pública de ensino do município, com o objetivo de ampliar o atendimento à educação infantil e oferecer um espaço moderno, seguro e adequado ao desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura educacional e a valorização da primeira etapa da educação básica, garantindo maior acesso a vagas e um ambiente de qualidade para os alunos e profissionais da educação.

A presença da população é incentivada, uma vez que a obra trará impacto direto para as famílias da região, além de significar um avanço nas políticas públicas voltadas à educação em Aquidauana. A Secretaria de Educação ressalta a importância da participação coletiva neste momento histórico para a comunidade escolar.

