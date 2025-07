Prefeitura de Aquidauana avalia atendimentos nas ESFs no primeiro semestre

Gabriela Bernardes / AGECOM

O encontro, realizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde, contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, do secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, da coordenadora da Atenção Primária, Janaína Estela Vargas Melgarejo, e dos enfermeiros responsáveis pelas unidades de saúde do município.

A Administração Municipal de Aquidauana promoveu, nesta quarta-feira (3), uma reunião de avaliação dos atendimentos prestados pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) no primeiro semestre de 2025.

Durante a reunião, os coordenadores apresentaram demandas, sugestões e propostas para melhorias na estrutura e nos atendimentos das ESFs. O prefeito ouviu atentamente as colocações de cada profissional e reforçou a importância do diálogo direto com os servidores que estão na linha de frente dos atendimentos.

“Esses momentos são fundamentais para alinharmos ações, entender a realidade de cada unidade e buscar soluções conjuntas. Nosso foco é garantir um serviço de saúde mais eficiente e humanizado para a população”, destacou o prefeito Mauro.

Foram debatidos temas como o número de pessoas cadastradas nas unidades, os desafios enfrentados no dia a dia, além de propostas para capacitação das equipes e investimentos na infraestrutura das ESFs.

A secretária Sandra Calonga também reforçou o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços públicos de saúde: “Temos uma equipe dedicada e, com planejamento e união, conseguiremos avançar ainda mais na Atenção Básica”, afirmou.

O secretário Alexandre Périco colocou-se à disposição dos profissionais e sugeriu a realização de oficinas e capacitações específicas, com foco na melhoria do atendimento ao público e no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

