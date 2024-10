Prefeitura de Aquidauana avança com construção de mais casas no Jardim Pantanal

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

Já com o aspecto totalmente transformado com a chegada das casas populares e com a infraestrutura urbana, o loteamento Jardim Pantanal I e II, nas proximidades do antigo aeroporto, recebe mais investimentos e a região começa a ser vista com outros olhos, devido ao crescente número de casas sendo construídas.

O prefeito Odilon Ribeiro, em 2023, fez adesão da prefeitura ao convênio do programa Moradia Precária, do Governo do Estado. Além da adesão, o prefeito Odilon, juntamente com a equipe técnica de engenharia, fez os estudos necessários e a locação da área para receber as novas casas.

“São casas construídas para quem está na vulnerabilidade social, casas que vem para ser um lar com conforto, segurança e mais dignidade. Estamos acompanhando de perto essa importante obra”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ainda em sua fala, o prefeito Odilon lembrou que, além das 25 casas, o Jardim Pantanal também tem em execução mais dois loteamentos, o Lote Urbanizado com 108 casas e o programa FGTS com mais 54 moradias sendo construídas, totalizando 187 unidades habitacionais, onde uma parte já concluída e com moradores e a maioria ainda em construção.

“Daqui há alguns meses quem ver essa região da cidade vai ficar surpreso com o está se desenvolvendo. É investimento público que traz a valorização chegando nessa região, são famílias vindo morar aqui e o desenvolvimento chegando”, afirmou o prefeito Odilon.

As unidades habitacionais estão sendo construídas com recursos do convênio do programa Moradia Precária e da prefeitura, cuja obra perfaz pouco mais de R$ 2,1 milhões, sendo desse valor R$ 935 mil de recursos próprios da prefeitura.

A Prefeitura de Aquidauana para garantir a construção das casas, também doa os terrenos dotado de infraestrutura básica como água, energia, arruamento e iluminação pública, designará a assistência técnica e providenciou o Alvará de Construção no início e ao fim da obra entregará aos proprietários o HABITE-SE.

O programa Moradia Precária tem como objetivo atender as famílias que moram em situação de vulnerabilidade e funciona em MS através de parcerias do Governo do Estado/AGEHAB com as prefeituras.