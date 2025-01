Servidores de Aquidauana são capacitados sobre novas normas de compras públicas

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, promoveu uma oficina de capacitação destinada aos servidores que atuam nos processos de compras públicas, na última sexta-feira (17). O evento aconteceu no auditório da ESF da Duque de Caxias, no bairro Alto, e teve como foco a adequação às novas regulamentações do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS).



O treinamento abordou a elaboração de documentos de formalização de demandas por meios digitais, buscando reduzir o uso de papel e aumentar a eficiência administrativa. Entre os temas discutidos, destacaram-se os formatos de arquivos exigidos pelo sistema E-Sfinge do TCE/MS, como DFD, ETP e TR, além de dicas para práticas mais sustentáveis no dia a dia dos processos administrativos.



Os palestrantes Rogerio Dumont e Murilo Faustino conduziram as apresentações, trazendo orientações técnicas e esclarecendo dúvidas dos participantes.



Os secretários Marluce Luglio (Administração) e Ernandes Peixoto (Finanças) também estiveram presentes e destacaram a relevância das capacitações. “Esses momentos são fundamentais para aprimorar o fluxo e a agilidade nos setores, garantindo que os servidores estejam alinhados com as novas diretrizes e preparados para os desafios diários”, ressaltaram.