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Infraestrutura

Prefeitura de Aquidauana constrói quebra-molas na MS-450 e intensifica limpeza em bairros

Obra atende antiga reivindicação de moradores das Vilas Princesa do Sul e Quarenta, enquanto mutirão de limpeza também foi realizado na Vila Pinheiro e imediações

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 07:23

Atualizado em 17/06/2026 às 07:25

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A Prefeitura de Aquidauana está construindo um quebra-molas na MS-450, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores das Vilas Princesa do Sul e Quarenta e reforçando a segurança em um dos trechos mais movimentados da região.

A medida tem como objetivo reduzir a velocidade dos veículos, prevenir acidentes e proteger motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente. A rodovia é um importante acesso ao campus da UEMS, aos distritos de Camisão e Piraputanga, além de ser rota frequente de moradores, turistas e produtores rurais.

O trabalho está sendo executado pela equipe de Artefatos da Prefeitura, com sinalização e apoio do Demutran para garantir a segurança durante a obra. A administração municipal destaca que investir em infraestrutura é cuidar das pessoas e construir uma cidade mais segura para todos.

Paralelamente, a Prefeitura de Aquidauana, por meio das equipes de serviços urbanos, intensificou as ações de limpeza, manutenção e conservação em diversos bairros da cidade, garantindo mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para a população.

Recentemente, os trabalhos chegaram à Vila Pinheiro e imediações, com serviços de limpeza de áreas públicas, roçada, poda de árvores e retirada de entulhos, lixos e inservíveis, contribuindo para uma cidade mais limpa, organizada e acolhedora para todos.

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