Bolsa FamÃ­lia / DivulgaÃ§Ã£o

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para participarem das reuniões socioeducativas obrigatórias, que serão realizadas entre os dias 17 e 31 de março, em diferentes locais da cidade, conforme o bairro de residência.

Os encontros têm como objetivo orientar as famílias sobre as condicionalidades do programa, direitos e deveres dos beneficiários, além de promover informações sobre acesso a políticas públicas e serviços socioassistenciais. A participação é fundamental para a manutenção do benefício e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Cronograma das reuniões

- 17 de março, às 8h – Bairro Nova Aquidauana (ESF Nova Aquidauana) – Local: Centro da Juventude

- 18 de março, às 8h – Bairro Nova Aquidauana (ESF Isaura Baes) – Local: Centro da Juventude

- 20 de março, às 8h – Bairros Centro, Guanandy e Ycarai – Local: ESF Guanandy

- 24 de março, às 8h – Bairros Cidade Nova e Eliane – Local: Centro da Juventude

- 25 de março, às 8h – Bairros Trindade, Bancária, Balneário e Colônia Buriti – Local: Centro da Juventude

- 31 de março, às 8h – Bairros Alto e Paraíso – Local: Centro da Juventude

A orientação da Secretaria de Assistência Social é que os beneficiários fiquem atentos à data e ao local correspondente ao seu bairro e compareçam no horário indicado, portando documento de identificação. A participação é obrigatória e está entre as condicionalidades do programa para manutenção do benefício.

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