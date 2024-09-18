Encontros acontecem entre 17 e 31 de marÃ§o no Centro da Juventude e ESFs; participaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ³ria
Bolsa FamÃlia / DivulgaÃ§Ã£o
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para participarem das reuniões socioeducativas obrigatórias, que serão realizadas entre os dias 17 e 31 de março, em diferentes locais da cidade, conforme o bairro de residência.
Os encontros têm como objetivo orientar as famílias sobre as condicionalidades do programa, direitos e deveres dos beneficiários, além de promover informações sobre acesso a políticas públicas e serviços socioassistenciais. A participação é fundamental para a manutenção do benefício e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
- 17 de março, às 8h – Bairro Nova Aquidauana (ESF Nova Aquidauana) – Local: Centro da Juventude
- 18 de março, às 8h – Bairro Nova Aquidauana (ESF Isaura Baes) – Local: Centro da Juventude
- 20 de março, às 8h – Bairros Centro, Guanandy e Ycarai – Local: ESF Guanandy
- 24 de março, às 8h – Bairros Cidade Nova e Eliane – Local: Centro da Juventude
- 25 de março, às 8h – Bairros Trindade, Bancária, Balneário e Colônia Buriti – Local: Centro da Juventude
- 31 de março, às 8h – Bairros Alto e Paraíso – Local: Centro da Juventude
A orientação da Secretaria de Assistência Social é que os beneficiários fiquem atentos à data e ao local correspondente ao seu bairro e compareçam no horário indicado, portando documento de identificação. A participação é obrigatória e está entre as condicionalidades do programa para manutenção do benefício.
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Tempo
Mesmo com a previsÃ£o de tempo firme, o mÃªs de marÃ§o ainda faz parte do perÃodo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
EXPECTATIVA
CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS