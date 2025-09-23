Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Fachada da prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana irá realizar, na manhã de 26 de setembro, a Solenidade de Posse dos novos servidores municipais aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos 2023.

O evento acontecerá às 8h, no Auditório da Semed. A cerimônia marca a etapa de efetivação de aprovados que, após rigorosas fases de seleção, assinam seus termos e se preparam para exercer os cargos para os quais foram convocados.

Detalhes do concurso e quantidade de aprovados

O concurso foi lançado por meio do Edital 001/2023, com inscrições iniciadas em 24 de abril de 2023 e programa para provimento de 306 cargos distribuídos entre vários setores da administração municipal.

Foram oferecidas oportunidades para diferentes níveis de escolaridade: superior, médio, fundamental completo e incompleto.

O certame foi considerado bastante concorrente, tendo recebido mais de 11 mil candidatos.

Posse e convocados

Desde a homologação, diferentes convocações de aprovados têm ocorrido:

Em maio de 2024, por meio do Edital 008/2024, foram empossados 205 servidores.

Outra chamada, no Edital 16/2024, em julho, empossou 72 servidores de 73 convocados.

Em outubro de 2024, ocorreu uma posse de mais 27 novos servidores, levando o total de empossados para 326 candidatos, em quase sua totalidade de vagas previstas no concurso.

No início de 2025, mais uma etapa de convocações ocorreu, empossando 19 servidores, por meio do Edital 04/2025.

Impacto e expectativa

A série de convocações demonstra que o Concurso de 2023 está em processo de ampla execução, com preenchimento de muitos cargos oferecidos no edital. Além de reforçar o quadro funcional da Prefeitura de Aquidauana, os novos servidores contribuirão para diversas áreas, como educação, saúde, assistência social, administração e outras. Há também previsão de estágio probatório, conforme previsto em lei municipal, para avaliar o desempenho, assiduidade e responsabilidade dos empossados.

