Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Evento será no dia 26, no auditório da Semed
Fachada da prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana irá realizar, na manhã de 26 de setembro, a Solenidade de Posse dos novos servidores municipais aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos 2023.
O evento acontecerá às 8h, no Auditório da Semed. A cerimônia marca a etapa de efetivação de aprovados que, após rigorosas fases de seleção, assinam seus termos e se preparam para exercer os cargos para os quais foram convocados.
Detalhes do concurso e quantidade de aprovados
Posse e convocados
Desde a homologação, diferentes convocações de aprovados têm ocorrido:
Impacto e expectativa
A série de convocações demonstra que o Concurso de 2023 está em processo de ampla execução, com preenchimento de muitos cargos oferecidos no edital. Além de reforçar o quadro funcional da Prefeitura de Aquidauana, os novos servidores contribuirão para diversas áreas, como educação, saúde, assistência social, administração e outras. Há também previsão de estágio probatório, conforme previsto em lei municipal, para avaliar o desempenho, assiduidade e responsabilidade dos empossados.
