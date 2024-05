Prefeitura de Aquidauana dá curso sobre Hanseníase

A prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Gerência Estadual de Hanseníase (CVE/GH/SES), realiza de 03 a 05 de junho, treinamento para profissionais da saúde.

Denominado “Projeto SASAKAWA”, o treinamento tem como público alvo - médicos, enfermeiros, e fisioterapeutas da Microrregião de Aquidauana – Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti.

O objetivo da capacitação é discutir as ações e protocolos de tratamento, bem como, atualizar as estratégias de diagnóstico, exames de apoio ao diagnóstico, avaliação Neurológica Simplificada (ANS) e acompanhamento das pessoas acometidas de hanseníase.

O treinamento acontecerá na UFMS, campus II, no Bairro da Serraria. Haverá aula teórica para todos os profissionais das cidades participantes no dia 03 de junho, das 8h às 17h; já no dia 04 - das 8h às 12h, aula prática para profissionais de Bodoquena e Nioaque; e no período vespertino das 13h às 17h para Dois Irmãos do Buriti e Miranda; dia 05 – das 8h às 17h será a vez dos profissionais Anastácio e Aquidauana participarem da aula prática.