11 de Fevereiro de 2026 • 15:21

Prefeitura de Aquidauana dá suporte em caravana de empreendedorismo feminino

As inscrições para a caravana são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 13:58

Participar da missão técnica oferece benefícios diretos aos negócios / Reprodução/Agência Sebrae

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com o Sebrae/MS, está com inscrições abertas para a Caravana Delas Day 2026, que levará mulheres de Aquidauana, Anastácio e distritos ao maior evento de empreendedorismo feminino do estado. A iniciativa oferece transporte gratuito e vagas limitadas.

O Delas Day 2026 acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Bosque Expo, em Campo Grande, e é um evento 100% gratuito criado para conectar, inspirar e fortalecer o protagonismo feminino. A programação inclui palestras com grandes nomes, painéis temáticos, oficinas práticas e muito espaço para networking e troca de experiências.

As caravanas com saída da região oeste seguirão dois roteiros distintos. No primeiro dia, 24 de fevereiro, os embarques acontecem nos distritos de Aquidauana. Às 9h, saída de Camisão (Escola Franklin Cassiano); às 9h30, embarque em Piraputanga (Praça Municipal); e às 9h40, em Palmeiras (Escola Municipal Nero Menezes de Ávila). Haverá parada para almoço na Churrascaria Estrela do Sul, em Terenos, com chegada prevista ao Bosque Expo para as 12h.

No segundo dia, 25 de fevereiro, a caravana atenderá a área urbana. O embarque será às 9h50 na Sala do Empreendedor de Anastácio e, na sequência, às 10h15, na Sala do Empreendedor de Aquidauana, também com destino ao Bosque Expo.

Participar da missão técnica oferece benefícios diretos aos negócios. As inscritas terão acesso a informações técnico-comerciais, poderão conhecer novos mercados e tecnologias, divulgar suas empresas, analisar a concorrência, estabelecer contatos com potenciais clientes e fornecedores e trocar experiências com outras empreendedoras.

As inscrições para a caravana são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro, exclusivamente pelo link disponibilizado pelo Sebrae. As vagas no transporte são limitadas e a confirmação será por ordem de inscrição.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas diretamente na Sala do Empreendedor de Aquidauana, com a agente de desenvolvimento Gabriela, pelo telefone (67) 99343-9248. A ação é uma oportunidade única para as mulheres que desejam se capacitar, se conectar e se destacar no mercado.

