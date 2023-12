Prefeitura de Aquidauana decreta situação de emergência devido às chuvas intensas

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana decretou situação de emergência, devido a chuva intensa que caiu na noite de ontem (29), na cidade.

A chuva intensa variou de 155 a 180 milímetros, durante cerca de duas horas atingiu Aquidauana, trazendo estragos e inundação nas ruas da área central e alguns bairros da cidade.

O volume intenso de chuva pegou todos de surpresa, inclusive, alagando áreas onde nunca aconteceram inundações, como, por exemplo, foi o caso da região central de Aquidauana e Bairro Alto.

A cidade está com inúmeros trechos em obras de asfalto e drenagem feitas pela prefeitura, onde bocas de lobo ainda não estavam abertas. Além disso, também há várias ruas com a Sanesul abrindo buracos para a rede de esgoto e, com isso, vários bueiros foram entupidos com as escavações.

As equipes técnicas das Secretarias Municipais de Assistência Social e Serviços Urbanos e Rurais, de ontem à noite e durante a manhã de hoje estão atendendo às famílias que pediram socorro via Plantão Social.

Já no início da manhã de hoje, as equipes de plantão com caminhões, maquinários e homens começaram a limpar as ruas, bueiros e, também, removendo árvores caídas.

Agora pela manhã, em reunião com sua equipe e diante de todos os estragos com a chuva e alagamentos, o prefeito Odilon Ribeiro assinou o decreto de “Situação de Emergência” no município de Aquidauana. Com o decreto municipal nº 195, a prefeitura pode proceder a compra de materiais e itens para atendimento emergencial. Um levantamento com o quantitativo de atendimentos e relatório dos estragos está sendo elaborado pelas equipes, para ser enviado à Defesa Civil Estadual.

Além disso, a Prefeitura de Aquidauana também está organizando um Plano de Contingência e os meios jurídicos para auxiliar com indenização as famílias que forem atendidas exclusivamente pelo Plantão Social nos períodos de chuvas intensas e inundações.

O prefeito Odilon Ribeiro informou que a Prefeitura de Aquidauana já tem um planejamento e está execução o projeto de engenharia especializada em drenagem pesada para ampliar as tubulações, inclusive, nas áreas de inundação, onde as drenagens existentes já não estão dando mais conta do volume de água.

ATENDIMENTO EMERGENCIAL

A previsão é de chuva para o final de semana e, com isso, as equipes da Prefeitura de Aquidauana estarão de plantão 24 horas para atender aos chamados da população. Os pedidos de socorro devem ser feitos pelo telefone/whatsapp do Plantão Social: 99288-3963.

As equipes também estarão auxiliando nas mudanças emergenciais, erguer móveis, retirar famílias e interdição de áreas de alagamento ou em trechos que estão em obras de pavimentação e drenagem para evitar acidentes.

Assessoria