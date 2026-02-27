Acessibilidade

28 de Fevereiro de 2026 • 00:41

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Prefeitura de Aquidauana discute ampliação do atendimento pediátrico no Regional

Reunião com diretor da unidade e médico pediatra busca qualificar acolhimento na área azul do hospital

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 21:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito destacou a importância de avançar nessa pauta para assegurar um atendimento humanizado e de qualidade / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu mais um passo importante no fortalecimento do atendimento no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz na manhã de quinta-feira, dia 26, com foco especial na assistência às crianças. O prefeito Mauro do Atlântico realizou uma reunião de trabalho com o diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, e com o médico pediatra José Fialho, para discutir estratégias de ampliação e qualificação do atendimento pediátrico na unidade.

Durante o encontro, foram debatidas medidas para ampliar o atendimento pediátrico na chamada área azul do hospital, garantindo uma estrutura mais adequada para acolher crianças e oferecer suporte às famílias que buscam atendimento. A área azul é destinada a pacientes com menor complexidade, e a qualificação desse espaço visa proporcionar mais conforto e segurança durante o cuidado infantil.

A iniciativa integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer a rede de saúde, promovendo melhorias contínuas nos serviços prestados à população. O prefeito destacou a importância de avançar nessa pauta para assegurar um atendimento humanizado e de qualidade.

"Estamos trabalhando para oferecer mais segurança, acolhimento e qualidade no atendimento às nossas crianças e suas famílias", destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

A reunião reflete o esforço da administração em dialogar com os profissionais da saúde e gestores hospitalares para identificar necessidades e implementar soluções que beneficiem diretamente a comunidade. As medidas discutidas deverão ser detalhadas e colocadas em prática nos próximos meses, conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Bombeiros capturam sucuri de 5 metros no bairro Aeroporto em Aquidauana

Saúde

Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

Economia

Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Aquidauana poderá ganhar nova Paróquia

Quinta-feira será de calor e sem previsão de chuva em Aquidauana

Polícia

Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Publicidade

Comemoração

Integração e reconhecimento marcam celebração dos aniversariantes na SIMASUL

ÚLTIMAS

Transparência

Anastácio realiza audiência de prestação de contas da Saúde

A apresentação ocorreu no Plenário "Sales de Arruda Braga", na Câmara de Vereadores do município.

Avanço

Recuperação de ponte na MS-345 altera tráfego para Bonito

A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo