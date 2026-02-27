Prefeitura de Aquidauana discute ampliação do atendimento pediátrico no Regional

O prefeito destacou a importância de avançar nessa pauta para assegurar um atendimento humanizado e de qualidade / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu mais um passo importante no fortalecimento do atendimento no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz na manhã de quinta-feira, dia 26, com foco especial na assistência às crianças. O prefeito Mauro do Atlântico realizou uma reunião de trabalho com o diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, e com o médico pediatra José Fialho, para discutir estratégias de ampliação e qualificação do atendimento pediátrico na unidade.

Durante o encontro, foram debatidas medidas para ampliar o atendimento pediátrico na chamada área azul do hospital, garantindo uma estrutura mais adequada para acolher crianças e oferecer suporte às famílias que buscam atendimento. A área azul é destinada a pacientes com menor complexidade, e a qualificação desse espaço visa proporcionar mais conforto e segurança durante o cuidado infantil.

A iniciativa integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer a rede de saúde, promovendo melhorias contínuas nos serviços prestados à população. O prefeito destacou a importância de avançar nessa pauta para assegurar um atendimento humanizado e de qualidade.

"Estamos trabalhando para oferecer mais segurança, acolhimento e qualidade no atendimento às nossas crianças e suas famílias", destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

A reunião reflete o esforço da administração em dialogar com os profissionais da saúde e gestores hospitalares para identificar necessidades e implementar soluções que beneficiem diretamente a comunidade. As medidas discutidas deverão ser detalhadas e colocadas em prática nos próximos meses, conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

