Maio Amarelo: Prefeitura e Demutran realizam ação em Aquidauana

A prefeitura de Aquidauana, com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), realizou nos dias 9 e 10 de maio um Encontro Regional sobre Legislação de Trânsito e Procedimentos Recursais, além de Oficinas sobre Projetos de Educação para o Trânsito. O Encontro conta também com organizadores como o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul/Cetran - MS e o Departamento Estadual de Trânsito/ Detran-MS promoverão o Encontro Regional sobre Legislação de Trânsito, visando capacitar, orientar e auxiliar Gestores Municipais de Trânsito, Agentes de Fiscalização de Trânsito, Presidentes e Membros de Juntas Administrativas de Recursos de Infrações-Jari, sobre a legislação de trânsito atualizada e conhecimento das ações, programa e projetos, visando reorganizar as cidades, oferecendo possibilidades para disciplinar o trânsito do município.



O Encontro Regional sobre Legislação de Trânsito, seguiu com palestras de diversos assuntos pertinentes ao tema, das 8 horas às 17 horas nos dois dias no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, que fica na praça Nossa Senhora da Conceição, 85, no centro da cidade será aberto a população.



A educação e responsabilidade no trânsito é um dever de todos os pedestres, ciclistas motoristas e motociclistas



Os dois dias do encontro contaram com palestras educativas e esclarecedoras com temas sobre “Ciclomotor elétrico. Como regulamentar e como fiscalizar”, com a palestrante Maria Duarte, presidente do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), “Embriaguez-infração e crime, diferença, semelhança e evolução histórica” apresentada pelo Conselheiro Alandnir Cabral da Rocha, “Regras de Trânsito que salvam vidas” apresentada pelo Conselheiro Tenente Coronel Marcelo Cansanção Silveira.

No segundo dia, as palestras seguiram com temas como “Atuação do Detran na Educação de Trânsito do Mato Grosso do Sul,” ministrada pela professora especialista Andrea Moringo, Diretora de Educação para o trânsito do Detran. Outra apresentação no evento contou com o tema, “Concepções e práticas educativas na Educação para o Trânsito”, proferida por Danielle Sena Bertolazo, Detran-MS e ainda pela manhã, Luciene de Fátima Oliveira Castro, Cematran-PMM, falando sobre “Aprendizagem de Trânsito por meio Lúdico”.

O evento contou ainda com uma apresentação de teatro, feita pela Biblioteca Comunitária Roda-viva, seguindo da palestra “Projeto Bandeiras e Rodovias,” ministrada por Andréia Nasser, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres”, e também de uma apresentação de “Cartilhas Educativas de Aquidauana,” numa apresentação feita por Ana Maria Cipro, Coordenadora da Educação para o Trânsito Demutran Aquidauana. Finalizando a programação do evento que contou com a participação do público, o professor Renan Júnior, Conselheiro do Cetran-MS, falou sobre “confecção de Projetos de Educação para o Trânsito”. Outros temas para reforçar a conscientização do público presente, Procedimentos Recursais, com os Conselheiros Adile César Moreira, Aylton Batista Ribeiro e Inês de Castro Pavon Barros.





Em Aquidauana, nos três primeiros meses deste ano, 45 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito



Durante uma conversa com O Pantaneiro, o diretor-executivo de trânsito, Demutran de Aquidauana, Flávio Gomes da Silva Filho informou ainda que conforme fontes da PM, de janeiro a março deste ano os registros de acidentes de trânsito em Aquidauana, foram o seguinte. Vítimas fatais (óbito), 1, sem vítimas, 14 e com vítimas lesionadas, 45. Ele destacou ainda a gravidade de dirigir sem habilitação e provocar um acidente.

Menores na garupa da motocicleta só acima de 12 anos, determina a legislação

“Se ele não está habilitado, aí já ocorre o primeiro crime. Quando não há vítima, o veículo fica retido, se não tiver problema de documentação, o veículo fica retido até uma pessoa habilitada receber o veículo. A pessoa que entregou o veículo a pessoa não habilitada, ele assume a responsabilidade de conjuntamente com o motorista em caso de acidente. Ele responde judicialmente além de ter multa. Multa com valor pesadíssimo é gravíssima,” Flávio destaca ainda, o comportamento de alguns motoristas na cidade.



“O trânsito local está muito conturbado. A população infelizmente não respeita os sinais de trânsito, não respeitam as vias sinalizadas, motociclistas geralmente fazem ultrapassagens pela direita. Uma coisa que eu observei andando em Aquidauana, muito transporte de menores entre o piloto e o passageiro. O que é irregular. A nova legislação do código de trânsito, ela fala que o menor só vai poder ser conduzido como passageiro de motocicleta, a partir dos 12 anos. Também é uma falta gravíssima. Porque, na verdade, a imprudência aí está imperando. A imprudência é reinante aqui em Aquidauana. Em regra geral, a maioria dos acidentes é por imprudência. O índice de acidente, a faixa etária que mais envolve acidentes, são por incrível que pareça, na faixa etária de 35 a 64 anos” Conclui o diretor-executivo de trânsito, de Aquidauana Flávio Gomes.



O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2013, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Este ano, o tema da campanha é, “No trânsito, escolha a vida”.

Nesse evento a Diretora de Educação para Trânsito do Detran, Andrea Moringo, explicou em palestra ao público a importância dessa campanha.



“Maio Amarelo esse ano completa dez anos. Durante a pandemia tivemos ações mais restritas, agora, o Maio Amarelo está voltando com ações externas nos movimentos de rua envolvendo vários tipos de iniciativas. Esse ano, o DETRAN incentiva fazer essa participação coletiva de todos os seguimentos da sociedade. Porque, na verdade, não é um movimento dos órgãos de trânsito, mas um movimento de toda a sociedade. Porque quando uma pessoa perde a vida no trânsito, quando a pessoa tem um impacto em decorrência de um acidente, de um afastamento de seu trabalho, todo mundo sofre. Então, é um mês de refletir, um mês da gente mudar a atitude, e o tema desse ano é um tema muito importante. No trânsito escolha a vida,” lembra a diretora.



A educação de crianças com uma consciência sobre respeito no trânsito é necessária para se construir a longo e médio prazo, uma sociedade cada vez mais respeitadora das leis de trânsito, seja qual for a posição da pessoa, condutor ou pedestre. E sobre educação nas escolas a Gestora de Educação de Trânsito, Danielle Sena Bertolazo, fez uma palestra sobre o tema que propõe uma nova cidade para o trânsito.



“Nós trouxemos reflexões para esses educadores porque eles estão desenvolvendo na escola diretamente com as crianças, ou cada um na sua competência, e uma visão crítica sobre o trânsito não privilegiando apenas o modal, mas também ciclistas pedestres aos passageiros de ônibus, então para tornar o trânsito mais democrático. A gente está com um novo olhar agora, tem um senso crítico maior em pensar a cidade para as pessoas de uma forma democrática. Os pedestres, os ciclistas os ônibus para que todos possam ocupar com conforto a cidade,” explica Bertolazo.