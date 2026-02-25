Prefeitura de Aquidauana e Paróquia Imaculada Conceição alinham parceria para eventos

Calendário inclui Corpus Christi, Almoço das Famílias, Corrida de Santa Teresinha, Trilha da Fé e Festa da Padroeira
O prefeito destacou o importante papel social da Paróquia no município e parabenizou a diretoria pela organização do calendário de eventos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu nesta quarta-feira (25) a diretoria da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição para reforçar a parceria entre o poder público e a instituição religiosa na realização dos eventos comunitários previstos para 2026. Durante o encontro, a diretoria apresentou o calendário oficial de atividades e solicitou o apoio da Prefeitura nas ações.
Entre os eventos que integram a programação da paróquia para este ano estão o Corpus Christi, o Almoço das Famílias, a Corrida de Santa Teresinha, a Trilha da Fé, o Encontro de Jovens, o Novenário e a Festa da Padroeira. As atividades mobilizam a comunidade católica e também atraem participantes de outras regiões, movimentando o calendário cultural e religioso do município.
Participaram da reunião o padre Paulo Souza, pároco da Igreja Imaculada Conceição; o vereador Wezer Lucarelli; o tesoureiro paroquial, Nilson Carlos de Oliveira; e Priscila Nogueira, do Núcleo de Coordenação do Serviço de Animação Vocacional (SAV).
O prefeito destacou o importante papel social da Paróquia no município e parabenizou a diretoria pela organização do calendário de eventos. Mauro do Atlântico reafirmou o compromisso da Prefeitura com as ações voltadas à comunidade, garantindo o suporte necessário para a realização das atividades que promovem integração, fé e desenvolvimento social em Aquidauana.
