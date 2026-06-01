Prefeitura de Aquidauana e patrocinadores se mobilizam para edição histórica do Encontro de Relíquia

Tradicional evento em Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público que lota a Avenida Pantaneta a cada ano.

O 10° Encontro de Relíquias é uma realização da Prefeitura de Aquidauana - através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) - , com organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana e patrocinado por O Pantaneiro, DiscamaraBR Câmaras e Pneus e Supermercado Nacagami Rede Econômica. Por ter ultrapassado os limites sul-mato-grossenses e reunir turistas vindos de outros estados e países, a expectativa é de movimento intenso e fomento da geração de renda nos setores de hotelaria, alimentação, hospedagem e comércio da região como um todo.

Também conta com o respaldo do Governo do Estado e é viabilizado via Fundtur-MS (Fundação de Turismo de MS), FCMS (Fundação de Cultura), Fundesporte-MS (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Ainda recebe apoio do deputado federal Beto Pereira, da senadora Soraya Thronicke, do senador Nelsinho Trad e de Odilon Ribeiro.

Entre os destaques desta edição está o show nacional da banda Ira, que sobe ao palco no sábado (06), com a turnê “Acústico MTV – 20 anos”. O grupo traz ao público clássicos como “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Tarde Vazia”, em uma apresentação gratuita que já movimenta a expectativa dos fãs em toda a região.

O vocalista Nasi chegou a gravar um vídeo convidando a população sul-mato-grossense para participar do evento em Aquidauana.

Além do show nacional, a programação musical contará com apresentações da banda V12, Chicão Castro, Marasmo e Nômades, garantindo diversidade de estilos durante os quatro dias de festa.

Conforme a tradição, o evento vai além da exposição de carros antigos e terá apresentações de motos, parque infantil, show de mágica, praça de alimentação e diversas atrações culturais e gastronômicas.

Ao longo de seus 10 anos de história, o evento se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países. Mais do que uma exposição, o encontro fortalece o clima de amizade, confraternização e turismo, movimentando a economia local e valorizando a cultura automotiva.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, consolidando Aquidauana, mais uma vez, como palco de um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região pantaneira.