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BEM ESTAR ANIMAL

Prefeitura de Aquidauana encerra Abril Laranja

Campanha é encerrada com ações de conscientização no município de prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais,

Redação

Publicado em 02/05/2026 às 12:10

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Imprensa da Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), concluiu as atividades da campanha Abril Laranja, mês dedicado à prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais, com uma importante mobilização voltada à conscientização da população.

Para marcar o encerramento da campanha, equipes da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com o Curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, realizaram ações educativas em diversos pontos da cidade, promovendo o diálogo direto com a comunidade.

Durante a mobilização, foram compartilhadas orientações sobre cuidados, bem-estar animal e a importância da denúncia em casos de maus-tratos.

A iniciativa também contou com a presença ativa em estabelecimentos comerciais, onde colaboradores e frequentadores puderam receber informações e tirar dúvidas sobre o tema, fortalecendo a rede de conscientização no município.

A ação reforça a importância do respeito e da responsabilidade no cuidado com os animais, incentivando atitudes mais conscientes e solidárias no dia a dia da população.

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