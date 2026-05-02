Prefeitura de Aquidauana encerra Abril Laranja

Campanha é encerrada com ações de conscientização no município de prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais,
Imprensa da Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), concluiu as atividades da campanha Abril Laranja, mês dedicado à prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais, com uma importante mobilização voltada à conscientização da população.
Para marcar o encerramento da campanha, equipes da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com o Curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, realizaram ações educativas em diversos pontos da cidade, promovendo o diálogo direto com a comunidade.
Durante a mobilização, foram compartilhadas orientações sobre cuidados, bem-estar animal e a importância da denúncia em casos de maus-tratos.
A iniciativa também contou com a presença ativa em estabelecimentos comerciais, onde colaboradores e frequentadores puderam receber informações e tirar dúvidas sobre o tema, fortalecendo a rede de conscientização no município.
A ação reforça a importância do respeito e da responsabilidade no cuidado com os animais, incentivando atitudes mais conscientes e solidárias no dia a dia da população.
SOLIDARIEDADE
O evento será realizado no espaço Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, das 8h às 17h
AGORA
De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Programação será recheada de dança, cordel, gastronomia e música
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